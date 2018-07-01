الأهلي: لا تنازل عن هدف البقاء في المقدمة

على المصرى قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق الأوروبي في كرواتيا يبدأ غدًا الاثنين، وأنه قرر سفر المهندس سمير عدلي، المدير الإداري، إلى هناك؛ لترتيب استقبال الفريق وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالنواحي الإدارية، وتذليل أية صعوبات قد تعترض ا

على المصرى

قال محمد يوسف، المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن معسكر الفريق الأوروبي في كرواتيا يبدأ غدًا الاثنين، وأنه قرر سفر المهندس سمير عدلي، المدير الإداري، إلى هناك؛ لترتيب استقبال الفريق وإنهاء كافة الأمور المتعلقة بالنواحي الإدارية، وتذليل أية صعوبات قد تعترض الفريق هناك.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد لتقديم الجهاز الفني الجديد للفريق، لشرح رؤيته لوسائل الإعلام، أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، بعد الوصول سيستقر على إجراء مران مسائي للفريق

وأوضح أن المعسكر سيتخلله مباراتين وديتين، الأولي يوم 6 يوليو الجاري مع بطل دوري وكأس سلوفينيا، والودية الثانية يوم 9 يوليو أمام رابع الدوري الروسي.

وأشار إلى أن كارتيرون استقر على الوديتين؛ لتجهيز جميع اللاعبين والوقف على حالتهم البنية والفنية؛ استعدادا للموسم الجديد، وأوضح المدرب العام أن الأهلي سيعود يوم 10 يوليو عقب انتهاء المعسكر الأوروبي مباشرة؛ لاستعداد بقوة لمباراة تاون شيب بطل بوتسوانا يوم 17 يوليو الحالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.

وقال يوسف إن المعسكر يهدف في المقام الأول إلى الوصول بالحالة الفنية والبدنية للاعبين إلى أقصى معدلاتها قبل خوض مباراتي تاون شيب المهمتين في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات لتحقيق الفوز

وأكد أن المواجهتين لا تقبلان القسمة على اثنين، وأن الأهلي هدفه تحقيق الفوز؛ سعيا وراء الحصول على دوري الأبطال الذى يعد الهدف الرئيسي للجهاز الفني.

وأكد المدرب العام للفريق، إنه لا نية على الإطلاق للتفريط في أي لاعب بالفريق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحاجة الجهاز الفني إلى كل اللاعبين خلال المرحلة القادمة.

وقال يوسف إن الجهاز متمسك بكل لاعبي الفريق لحين انتهاء المرحلة الحالية من المنافسة الإفريقية التي يخوضها الفريق والتي يحرص خلالها على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، وشدد على أن الفترة القادمة لن تشهد أية متغيرات جديدة، وأن المنافسة بقوة في بطولة إفريقيا يأتي على رأس أولويات الجهاز.

وأوضح القائم بأعمال مدير الكرة، إنه لا نية على الإطلاق للتفريط في أي لاعب بالفريق خلال الفترة المقبلة، نظرًا لحاجة الجهاز الفني إلى كل اللاعبين خلال المرحلة القادمة، وقال يوسف إن الجهاز متمسك بكل لاعبي الفريق لحين انتهاء المرحلة الحالية من المنافسة الإفريقية التي يخوضها الفريق والتي يحرص خلالها على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي، وشدد على أن الفترة القادمة لن تشهد أية متغيرات جديدة، وأن المنافسة بقوة في بطولة إفريقيا يأتي على رأس أولويات الجهاز،

وقال يوسف إن النادي الأهلي يحترم جميع العروض التي تم تقديمها للحصول على خدمات عدد من اللاعبين، مشددًا على أن مصلحة الفريق والمنافسة على البطولة تأتي فوق كل اعتبار، خاصة أن الأهلي نادي بطولات في المقام الأول والأخير، وأوضح أن النادي الأهلي يملك أفضل لاعبين في مصر، وأنه من الطبيعي أن تتلقى هذه المجموعة عروضًا من الأندية الأخرى، لكن الجهاز الفني متمسك بكافة العناصر التي تخدم خطته للمرحلة القادمة، وهي المنافسة بقوة في بطولة إفريقيا، إلى جانب السعي نحو الفوز بلقب السوبر المصري، وألمح إلى أن الأهلي دائمًا صاحب السبق والريادة في الاستثمار، وأنه يرحب بأي عرض، ولكن بما لا يتعارض مع احتياجات الفريق الأول للمنافسة على البطولات.

وأشار إن جمهور الأهلي هو الرهان الحقيقي منذ نشأة النادي عام 1907، والجهاز يسعى بكل قوته لتحقيق طموحات هذه الجماهير، وأوضح يوسف أن مجلس إدارة الأهلي يتحرك في كل الاتجاهات من أجل عودة الجماهير لمساندة ومؤازرة الفريق، مؤكدًا أن الجمهور له دور كبير في كل إنجازات وبطولات الأهلي على كافة المستويات المحلية والقارية.

وعن موقف المغربي وليد أزراو، قال يوسف إن المهاجم المغربي تغيب عن المشاركة في مباراة الشمس الودية، وأنه تعرض للعقوبة وفقًا للائحة النادي التي تنظم سير العمل بين جميع أفراد منظومة الكرة

وأوضح أن الجهاز الفني يرفع شعار لا أحد فوق كيان الأهلي، وإنه لا مجال على الإطلاق لخروج أي فرد عن النص، أو حدوث خلل في النظام الذي تسير به الأمور داخل الفريق، وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الارتباطات المهمة، والتي تحتاج إلى أكبر قدر من الالتزام والانضباط.

وتطرق يوسف؛ للحديث عن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، قائلا: “لديه سيرة ذاتية قوية للغاية، إلى جانب خبرته في التدريب مع الكرة العربية، وأنه مدير فني يعرف طريق البطولات بعدما توج مع فريق مازيمبي الكونغولي بلقب بطولة إفريقيا، وقاد منتخب مالي للمركز الثالث في كأس الأمم الإفريقية”، وأوضح يوسف أن كارتيرون متحمس للغاية لتحقيق النجاح مع الأهلي، وأن هناك تفاؤلا كبيرا بتقديم عروض قوية خلال الفترة القادمة، خاصة مع الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة الأهلي.

ووجه يوسف الشكر لكارتيرون لتمسكه بالنادي الأهلي خلال المفاوضات معه، خاصة أنه أصر على دفع الشرط الجزائي الخاص به مع ناديه الأمريكي؛ رغبة في تدريب الأهلي

وأوضح أنه وجهازه الجديد لديهم هدف لا تنازل عنه، وهو أن يظل الأهلي في المقدمة، مشددا على أن دور جماهير الأهلي لتحقيق هذا الهدف كبير كما هو متعارف عليه تاريخيًا،

وأن إدارة النادي تكثف جهودها بشكل كبير لعودة الجماهير لدعمنا هذا الموسم من الملعب الرسمي لنا وهو استاد القاهرة.

وتمنى المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن يكون عند حسن ظن إدارة وجماهير النادي الأهلي خلال الفترة المهمة المقبلة

وأكد أن النادي الأهلي بيته منذ عام ١٩٨١، وأثنى يوسف على دور الإعلام في مسيرة النادي وتأثيره في إبراز ما ينجزه النادي الأهلي على مدار التاريخ، مؤكدا أن احترام الإعلام والتعاون مع إدارة الكرة بالنادي الأهلي ضمن اهتماماته؛ احتراما لدور الإعلام.

