الأهلي كابيتال توقع اتفاقية المساهمين مع «أبو قير للأسمدة» وشركة حلوان

تم توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري وشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة حلوان للأسمدة بهدف تأسيس شركة ” مصر للميثانول والبتروكيماويات” لإنتاج الميثانول والأمونيا والبتروكيماويات.

وقع الاتفاقية سعد أبو المعاطي رئيس شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وحسن عبد العليم رئيس شركة حلوان للأسمدة وکریم سعادة العضو المنتدب لشركة الأهلي كابيتال القابضة.

بدوره صرح طارق الملا بأن هذا المشروع الحيوي يعد إضافة جديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية التي تعمل باستمرار على تعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية في ظل التقدم الذى حققته مصر برعاية القيادة السياسية في مجال الطاقة والبتروكيماويات واكتشافات الغاز الطبيعي والتي انعكست آثارها بقوة على القطاعات الاقتصادية والخدمية.

وأكد على التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأهلي المصري والتي تسفر باستمرار عن نتائج متميزة تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق أهداف الهيئة الاقتصادية من دعم الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

ومن جانبه أكد هشام عكاشه أن البنك

الأهلي المصري بذراعه الاستثمارية المتمثلة في شركة الاهلي كابيتال دائما ما يحرص على دعم المشروعات التي تهدف الى توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن بشكل مباشر، والتي تأتي من ضمنها مختلف المنتجات البترولية وكذا التسويق الخارجي للمنتجات البترولية من الميثانول ومشتقاته وزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.

وأضاف عكاشة أن الدور الحيوي لشركة الأهلي كابيتال القابضة خلال الفترة السابقة والتي يبلغ رأسمالها 5 مليار جنيه وتجاوزت استثماراتها 30 مليار جنيه تمثلت في مجالات البتروكيماويات ومواد البناء والخدمات الطبية والخدمات المالية غير المصرفية، كما ساهمت في إنشاء العديد من الشركات الجديدة مثل الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته وغيرها.

وأوضح سعد أبو المعاطي أن المشروع سيقام على مرحلتين وحصل على الموافقات اللازمة سواء من حيث تخصيص الأرض أو توفير الكميات اللازمة لمختلف المشروعات من الغاز الطبيعي، مشيداً بالدعم الذي تلقاه مشروعات البتروكيماويات من الدولة، والدعم المستمر من وزارة البترول والثروة المعدنية لمختلف مشروعات شركة أبوقير للأسمدة وشراكتها المثمرة مع قطاع البترول وكذا بالتعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري.

واضاف کریم سعادة ان التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ حوالى 6ر1 مليار دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنوياً ومن المخطط إقامة المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة والتي تعطى المشروع أفضلية تنافسية نظراً للمميزات الاقتصادية العديدة والتيسيرات التي تمنحها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع وجذب الاستثمارات.