الأهلي كابيتال تبيع آخر مساهماتها في المصرية للمنتجعات

مصطفى طلعتعلمت "المال" أن شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الإستثمارية للبنك الأهلي المصري، نفذت اليوم الأربعاء، عملية بيع آخر مساهماتها البالغة 4.5% من المصرية للمنتجعات السياحية، لصالح شركة فنادق البحر الأحمر القابضة.وشهدت شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على

مصطفى طلعت

علمت “المال” أن شركة الأهلي كابيتال القابضة، الذراع الإستثمارية للبنك الأهلي المصري، نفذت اليوم الأربعاء، عملية بيع آخر مساهماتها البالغة 4.5% من المصرية للمنتجعات السياحية، لصالح شركة فنادق البحر الأحمر القابضة.

وشهدت شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 47.2 مليون سهم من أسهم المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة اجمالية 60.4 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المصادر أن نسبة مساهمة فنادق البحر الأحمر، في المصرية للمنتجعات ارتفعت من 11.5% إلى 20.5%، بعد تنفيذ الصفقة، موضحة أن الاهلي ستستغل حصية التخارج في البحث عن فرص إستثمارية بالقطاع الصناعي خلال 2018.

يشار إلى أن شركة فنادق البحر الأحمر، قد إشترت في نوفمبر الماضي حصة تقدر بحوالي 4.5% من الأهلي كابيتال لترفع مساهمتها من 11.96% إلى 16.46% في المصرية للمنتجعات بشراء 47.2 مليون سهم بقيمة 57.17 مليون جنيه بواقع 1.21 جنيه للسهم.

وكانت “المال” قد نشرت منذ شهر استحواذ “الأهلى كابيتال” على كامل أسهم الشركة العالمية للثروة الحيوانية، المملوكة للبنك، في صفقة بلغت قيمتها نحو 750 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الشركة التوسعية الفترة المقبلة.

ويملك شركة فنادق البحر الأحمر، رجل الأعمال سمير عبدالفتاح، الذى يستحوذ على العديد من الفنادق السياحية، ونجحت نهاية يوليو الماضى فى شراء حصة “كاتو للاستثمار” بالمصرية للمنتجعات السياحية، تبلغ %11.5 من رأسمال الأخيرة، فى صفقة بلغت قيمتها 127.8 مليون جنيه، وتولت شركة فيصل لتداول الأوراق المالية تنفيذها بالبورصة المصرية.

وتمتلك الأهلي كابيتال حصصا في ،سيدي كرير للبتروكيماويات، وأموك، وأبو قير للأسمدة، ومصر للأسمنت قنا.

وقالت المصرية للمنتجعات السياحية فى 14 ديسمبر إنها تتوقع تسجيل تعاقدات للمبيعات بنحو 400 مليون جنيه بنهاية 2017 كما تتوقع أن يبلغ إجمالي أوراق القبض وحسابات العملاء والمدينين نحو ملياري جنيه.

ويبلغ رأسمال “المصرية للمنتجعات” 1.05 مليار جنيه، موزعاً على 1.05 مليار سهم، بقيمة أسمية جنيه للسهم.