الأهلي في مهمة لاصطياد ذئاب الجبل الليلة

يحل الفريق اﻷول لكرة القدم بالنادي اﻷهلي، ضيفا ثقيلا علي المقاولون العرب “ذئاب الجبل” ، في السابعة مساء اليوم، علي ملعب بتروسبورت، في المباراة المؤجلة بينهما من اﻷسبوع السادس للدوري المصري الممتاز، بسبب ارتباط المارد اﻷحمر آنذاك “حامل اللقب” باللعب في دوري أبطال أفريقيا.

ويستهدف الأهلي المتصدر تحقيق فوزين متتاليين على الذئاب في غضون 5 أيام، للاقتراب بشكل كبير من الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثالث علي التوالي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة من 21 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الإسماعيلي، صاحب المركز الثاني الذي خاض 22 مباراة، وإذا خرج بانتصارين سيصبح قريبا من لقبه 40 ليعزز رقمه قياسي.

فيما يحتل المقاولون العرب، الذي بدأ الموسم بقوة لكنه حقق فوزا واحدا في آخر خمس مباريات، المركز السابع برصيد 31 نقطة بفارق خمس نقاط عن الزمالك آخر فرق المربع الذهبي.

وسيلعب الأهلي مع المقاولون مباراتين خلال 4 أيام، تقام الأولي اليوم، ثم يتجدد اللقاء يوم الإثنين المقبل، علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين .

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي: “المواجهة مع المقاولون ستكون صعبة لأن الأهلي سيواجه الفريق نفسه مرتين متتاليين في مدة زمنية قصيرة”، مضيفا: “المباراتان المتتاليتان أمر صعب على الأهلي ويحتاج إلى تجهيز اللاعبين بصورة خاصة”.

ومن المنتظر أن يستعيد الأهلي نجم الوسط حسام عاشور بعد تعافيه من الإصابة، لكنه في المقابل سيفتقد التونسي علي معلول الظهير الأيسر، وربما يمثل غياب “معلول” فرصة لدخول الجنوب أفريقي باكاماني ماشامبي “باكا” تشكيلة المباراة، لأن لوائح المسابقة تنص على وجود ثلاثة لاعبين أجانب، بحد أقصى مع الفريق في كل لقاء، ويعتمد الأهلي على الثلاثي معلول والمغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجاي.

في المقابل، يؤمن محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، بأنه سيتعرض لاختبار صعب جدا، قائلا : “اتحاد الكرة أخطأ عندما وضع موعد المباراتين في أقل من 5 أيام، وكان يجب أن يؤجل إحداهما إلى وقت آخر بفاصل زمني كبير”.

وأضاف : “نحن أمام الأمر الواقع، وسنسعى لتقديم عرض جيد وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل الدوري”، ولا يرغب “عودة” في التفكير بالمباراتين معا في الوقت الحالي.

و تابع : “لا أنظر إلى المباراة الثانية في الوقت الحالي، وأهم ما يشغلني أن أحقق الفوز في اللقاء الأول، ليكون حافزا معنويا هائلا للمواجهة الثانية”.