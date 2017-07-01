الأهلي في مهمة صعبة أمام زاناكو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم الأهلي، مواجهة صعبة في الثالثة عصر اليوم السبت، عندما يحل ضيفا علي زاناكو الزامبي، ضمن لقاءات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، للمجموعة الرابعة، من دور الستة عشر “المجموعات”، لدوري أبطال أفريقيا، على ملعب “هيرو ستاديوم” بالعاصمة الزامبية “لوساكا”، وتقرر خلال الاجتماع الفني، الذي عقد أمس الجمعة، أن يرتدي الأهلي الزي الأزرق بالكامل، بينما يرتدي فريق زاناكو القميص الأحمر والشورت الأسود.

ويبدو صراع المنافسة نحو الصعود للأدوار الإقصائية على أشده في تلك المجموعة، ويعد لقاء اليوم مصيريا للأهلي، بعدما فجر زاناكو مفاجأة مدوية بتصدره المجموعة حتى الآن برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، ويحل الوداد البيضاوي المغربي، في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويقبع القطن الكاميروني في المركز الأخير بلا نقاط، علما بأن بطل المغرب يحل ضيفا على نظيره الكاميروني، في الخامسة عصر اليوم أيضا.

من جانبه، أعترف حسام البدري، المدير الفني للأهلي، بصعوبة المباراة، ووصفها بالمهمة للغاية، والفاصلة في مشوار الفريق بالبطولة، مؤكدا أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الهزيمة في مباراة الوداد الماضية، هي ما زادت من صعوبة المجموعة على كل الفرق.

وأضاف المدير الفني للأهلي، أن الأهلي استعد لزاناكو بشكل جيد، من خلال إراحة اللاعبين الأساسيين في مباريات الدوري الماضية، حتى يحصل الأساسيون على أكبر قسط من الراحة قبل المواجهة المرتقبة، وأشار إلى أن الأهلي لا يهمه أين يلعب، ولكن الأهم هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على التأهل لدور الثمانية من البطولة، مشيرًا إلى أن الفريق استعد جيدًا من خلال دراسة فريق زاناكو في الأيام الماضية.

وفي المباراة الأخري ضمن المجموعة ذاتها، يأمل الوداد في تلقي دفعة معنوية أخري بالفوز علي الفريق الكاميروني، الذي سيلعب المباراة بأعصاب هادئة تماما، بعدما ودع المسابقة مبكرا، في ظل تلاشي آماله في الصعود إلى الدور المقبل، عقب خسارته في مبارياته الأربع الأولى بالمجموعة.

ويفتقد الوداد خدمات أكثر من لاعب مؤثر في صفوفه أمام القطن، في مقدمتهم الليبيري وليام جيبور، هداف الدوري المغربي في الموسم الماضي، لأسباب خاصة، والمدافع بدر كادارين للإيقاف، والمهاجم الكونغولي فابريس أونداما والمدافع السنغالي مرتضى فال لانتهاء عقديهما مع الفريق.