الأهلي في مهمة ثأرية أمام الفيصلي.. والتاريخ يقف مع أبناء الجزيرة

علي المصري:







يلتقي فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، مع فريق الفيصلي الأردني، فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى مستهل لقاءى الدور نصف النهائي للبطولة العربية، والتي تقام بمصر خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس.







وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي برصيد 6 نقاط، كأفضل فريق حصل على المركز الثاني في المجموعات الثلاث، بعد أن حقق فوزين على كل من نصر حسين داي الجزائري، والوحدة الإماراتي، فيما تأهل الفيصلى للدور ذاته، بعدما حصد العلامة الكاملة، “9 نقاط”، بعد الفوز على الأهلى ونصر حسين داى والوحدة.







ويبحث حسام البدري، المدير الفني للأهلى، عن الفوز باللقب، ليكون الثانى له مع الفريق هذا الموسم، بعد حسم لقب الدورى المصرى للموسم الثانى على التوالى، والمرة الـ39 فى تاريخه، والاستعداد الجاد لمباراة سموحة فى قبل نهائى كأس مصر، ومباراتى الترجى التونسى، فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.







وقال البدرى، إن الفرق التي تأهلت للمربع الذهبي في البطولة العربية، قوية للغاية، وإنها جديرة بالوصول إلى هذه المرحلة، وإن الفرق الأربعة لديها حظوظ في الفوز بلقب البطولة، وتحدث المدير الفنى للأهلى، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، موضحـًا أن كل فريق لديه طموح في الفوز، وأن الأهلي يسعى إلى ذلك بشدة، خاصة أن الفوز باللقب كان من أهداف النادي عندما قرر المشاركة في البطولة.







وأضاف أن لكل مرحلة أهدافها، وهو ما جعل الجهاز الفني يختار قائمة مختلفة لكل مباراة، خاصة مباراة الدور نصف النهائي أمام الفيصلي الأردني، وأن كل لاعبي الأهلي لديهم من المقومات ما يكفي للمنافسة على البطولات، إلى جانب المسئولية الكبيرة تجاه الجماهير بالفوز بالألقاب.







وألمح المدير الفني، إلى أن اللاعبين الذين حصلوا على راحة من مباريات الدور الأول تم تجهيزهم بشكل مناسب للمباراة، التي رفض الإفصاح عن خطة الاستعداد الخاصة بها، فيما ألمح إلى أن البطولة تمثّـل فرصة لإعداد الجميع من أجل كأس مصر والبطولة الأفريقية، فيما أشاد بتنظيم البطولة التي تمثل تجمعـًا للشباب العربي، وتسليط الضوء عليها بشكل إيجابي مما منح الفرصة لتلاحم الجماهير مع الفريق من جديد.







وطالب البدري بتجنب العصبية خلال مباريات المربع الذهبي، وأن يلتزم الجميع بالروح الرياضية، ومنح الفرصة للحكام لإدارة المباراة، وتحقيق الحيادية والعدالة، ورفض محاولات أي طرف للتشكيك في نظام البطولة، أو الشائعات التي يتم إطلاقها حول رئيس لجنة الحكام أو غيره من القائمين على البطولة.







التاريخ يقف مع الأهلى فى مواجهات بالأندية الأردنية







تاريخ الأهلي مع الأندية الأردنية مقصور على مواجهة فريق واحد، هو الفيصلي، الذي التقى به ثلاث مرات، وحقق الفوز مرتين، بينما خسر الأحمر مواجهة واحدة، وكانت المباراة الأولى، في البطولة العربية للأندية أبطال الكئوس عام 1995، وانتهت بفوز الأهلى بهدف دون مقابل، أحرزه رضا عبدالعال.







وكانت المباراة الثانية، في بطولة النخبة العربية عام 1997، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 4-صفر، وأحرز أهداف أبناء القلعة الحمراء، هادي خشبة، ووليد صلاح الدين، والغانى أحمد فيلكس، ومهند محادين لاعب الفيصلي بالخطأ في مرماه.







وجاءت المواجهة الثالثة بين الفريقين، فى مستهل لقاءتهما بالنسخة الحالية من البطولة، وتحديد فى المباراة الأولى لدور المجموعات، وانتهت بفوز الفيصلي بهدف دون مقابل، أحرزه يوسف الرواشدة، ويلتقيا مجددا اليوم فى مواجهتهما الرسمية الرابعة.







وسبق وأن توج الأهلي بلقب بطولة الأندية العربية أبطال الكئوس، مرة واحدة موسم 1994-1995، والبطولة العربية للأندية أبطال الدوري، مرة واحدة موسم 1995-1996، وبطولة النخبة العربية “السوبر” مرتان، موسمى 1996-1997، و1997-1998.

