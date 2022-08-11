«الأهلي فاروس»: مستويات الأسعار دعمت إيرادات «القاهرة للدواجن» خلال الربع الثاني

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” إن نمو إيرادات شركة القاهرة للدواجن خلال الربع الثاني من العام الحالي يعود في الأساس إلى ارتفاع أسعار البيع.

وأوضحت “الأهلي فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال” أن هناك عوامل أخرى محلية وعالمية دعمت الإيرادات مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، ومستويات التضخم، وتعطل سلاسل الإمداد عالميًا، ونقص المعروض المحلي.

وقفزت إيرادات القاهرة للدواجن خلال الربع الثاني بنسبة 28.4% سنويًا و11.1% ربعيًا إلى 1.6 مليار جنيه، بينما بلغت الايرادات النصف سنوية 3,08 مليار جنيه مقارنة مع 2,4 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي بنمو 27.1% سنويًا.

وبحسب “الأهلي فاروس”، انخفضت أحجام العلف بنسبة 9% في المتوسط على الأساسين السنوي والربعي خلال الربع الثاني، نظرا للضغوط الواقعة على الطلب، حيث إن المزارعين في حالة من التردد نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وعدم تعويض هذا الارتفاع في أسعار البيع.

وانخفضت أحجام العلف بنسبة 1% في النصف الأول 2022 مقارنة مع النصف الثاني 2021، مع ذلك تمكنت الشركة من الحفاظ على حصتها السوقية وارتفعت الأسعار بنسبة 30% سنويًا في النصف الأول 2022، نظرًا لارتفاع السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، قد تمكنت الشركة من تمرير زيادة التكاليف على المستهلك النهائي.

وتراجعت الطيور الحية 10% سنويًا و5% ربعيًا، لكن سعرها ارتفع 31% سنويًا و17.3% ربعيًا خلال الربع الثاني 2022. أما في النصف الأول 2022، انخفضت الأحجام 9% سنويًا مع ارتفاع أسعارها بنسبة 29.7% سنويًا.

وعلى مستوى دجاج التسمين، ارتفعت الأحجام المباعة على عكس الاتجاه السائد بنسبة نمو 14% سنويًا و16% ربعيًا، لكنها ماتزال منخفضة 4% في النصف الأول 2021.

وعلى مستوى قطاع المنتجات المجمدة، ارتفعت الأحجام بنسبة 19% سنويًا نتيجة طرح منتجات جديدة، لكنها تراجعت 3% ربعيًا، في النصف الأول، ارتفعت الأحجام بنسبة 19% سنويًا بدعم من نمو الأحجام المباعة لكافة منتجات محفظة هذا القطاع، قد رفعت الشركة متوسط سعر بيع منتجات “كوكي” 18% سنويًا خلال النصف الأول 2021.

تمرير زيادة التكاليف على المستهلك النهائي

سجلت الشركة مجمل أرباح بقيمة 289 مليون جنيه بهامش نسبته 17.8%، مقارنة مع 111 مليون جنيه بهامش 8.8% في الربع الثاني 2021، و176 مليون جنيه بهامش 12% في الربع الأول 2022.

وتحقق ذلك رغم ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 16% سنويًا و4% ربعيًا، بعدما تمكنت الشركة من تمرير زيادة مصروفات مدخلات الإنتاج على المستهلك النهائي.

في النصف الأول 2022، وصل مجمل الأرباح إلى 465 مليون جنيه مقارنة مع 264 مليون جنيه في النصف الأول 2021 (+75.8% في النصف الأول)، ليرتفع هامش مجمل الأرباح إلى 15.1% في النصف الأول 2022 مقارنة مع 10.9% في النصف الأول 2021 (+4.2 نقطة مئوية سنويًا).

بلغت قيمة المصروفات العامة والبيعية والإدارية 85 مليون جنيه (بارتفاع 17.6% سنويًا، وبانخفاض 9.4% ربعيًا)، نتجت الزيادة السنوية عن ارتفاع مصروفات التوزيع والنقل، لنمو أحجام مبيعات المنتجات المجمدة.

بذلك، وصلت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 236 مليون جنيه مقارنة مع 66 مليون جنيه في الربع الثاني 2021 و110 مليون جنيه في الربع الأول 2022.

بذلك يصل الهامش إلى 14.6% مقابل 5.3% في الربع الثاني 2021، و7.5% في الربع الأول 2022 (+9.3 نقطة مئوية سنويًا، و+7.0 نقطة مئوية ربعيًا).

في النصف الأول 2022، بلغت قيمة الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك 346 مليون جنيه بزيادة 112.5% على الرغم من ارتفاع المصروفات العامة والبيعية والإدارية بنسبة 14.4% سنويًا، بذلك، وصل الهامش إلى 11.2% مقارنة مع 6.7% في فترة المقارنة من العام الماضي.

بلغ صافي مصروفات الفائدة 8 مليون جنيه في الربع الثاني 2022، مقارنة مع 9 ملايين جنيه في الربع الثاني 2021، و3 مليون جنيه في الربع الأول 2022.

خلال الستة أشهر الأولى، وصل صافي مصروفات الفائدة إلى 11 مليون جنيه مقارنة مع 17.7 مليون جنيه في فترة المقارنة من العام الماضي (-38.2% سنويًا)، بدعم من جهود الإدارة على الاستخدام الأمثل لاستراتيجيات سداد الدين والنقدية المتاحة.

وصل صافي الدين بنهاية يونيو 2022 إلى 436 مليون جنيه، وذلك أعلى من المعدل المسجل بنهاية مارس 2022 بنسبة 18.3%، وبنهاية يونيو 2021 بنسبة 38.1%.

يعزو هذا الارتفاع إلى زيادة التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة لتمويل رأس المال العامل، خاصة وأن الشركة رفعت معدلات شراء المواد الخام لتفادي أي نقص فيها مستقبلاً وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

عن صافي دخل، فقد بلغ أعلى مستوياته التاريخية بقيمة 183.3 مليون جنيه في الربع الثاني مقارنة مع 27.5 مليون جنيه في الربع الثاني 2021، و52.5 مليون جنيه في الربع الأول 2022، بذلك يرتفع هامش صافي الربح إلى 11.3% في الربع الثاني، مقابل 2.2% في الربع الثاني 2021، و3.6% في الربع الأول 2022.

لا شك أن هذه المستويات القياسية ناتجة عن مستويات الدخل المرتفعة في حسابات الشركة في النصف الأول، سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 236 مليون جنيه، مقارنة مع 79 مليون جنيه في النصف الأول 2021، بذلك وصل هامش صافي الربح إلى 7.6% مقابل 3.3% في النصف الأول 2021.

ارتفاع أسعار البيع يلقي بظلاله

تمكنت الشركة من تسجيل نتائج قياسية خلال الفترة، لقدرتها على رفع أسعار البيع في ظل التحديات الكبيرة في السوق كانت الزيادة في الأسعار مدفوعة بالعديد من العوامل العالمية والمحلية التي تشمل انتعاش أسعار السلع الأساسية، وانخفاض قيمة العملة، واضطرابات سلسلة التوريد، وارتفاع مستويات التضخم، وانكماش العرض المحلي، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف ارتفاعًا لا يتحمله بعض الموردين.

لا شك أن لهذا الارتفاع تأثير واضح على أحجام مبيعات القطاعات، لأن المستهلك النهائي هو من يتحمل معظم هذه الزيادات، وهو ما سيؤثر على قدرته الشرائية مع بداية تراجع أسعار السلع الأساسية، وهو أمر إيجابي للشركة، بدأت تنخفض التكاليف، مما قد يدعم مستويات الأحجام.

ليس من الضروري أن يتضح هذا الأثر الإيجابي في الأسواق المحلية نتيجة مخاوف الدخول في جولة أخرى من خفض العملة، وعدم توافر المنتجات، في حالة بقاء وضع الربع الثاني 2022 كما هو عليه خلال النصف الثاني، قد يستمر اتجاه رفع أسعار البيع وانخفاض الأحجام.

ورغم النتائج الرائعة في الربع الثاني، نتوقع أن تهدأ وتيرة نمو النتائج في الربعين الثالث والرابع لتراجع أحجام المبيعات، وعدم القدرة على أخذ منحنى السعر لمستويات أكبر، ولكن سيبقى عام 2022 من السنوات القوية للشركة.