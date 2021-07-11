الأهلي فاروس مستشارًا ماليًا لصفقة بيع «العالمية للكابلات» إلى السويدي إليكتريك

أعلنت شركة الأهلي فاروس توقيع عقد صفقة بيع 99.25٪ من إجمالي راسمال الشركة العالمية للكابلات (ICC) لصالح شركة السويدي إليكتريك؛ بقيمة 410 ملايين جنيه.

وتولت الأهلي فاروس دور المستشار المالي الحصري للبائع وهي شركة تكنولوجيا الكابلات للاستثمار القابضة بسحب بيان صادر عن الأهلي.

وتعد الشركة العالمية للكابلات (ICC) متخصصة في تصنيع كابلات الطاقة والاتصالات تاسست في عام 1989 بالمنطقة الصناعية (A2) بمدينة العاشر من رمضان.

وحققت الشركة العالمية للكابلات نموا كبيرا وأداء ماليا متميزا خلال السنوات الماضية وهو الأمر الذي جعلها فرصة استثمارية جاذبة للمستثمرين الاستراتيجيين.

وقال غسان البلبل رئيس مجلس الإدارة و الرئيس التنفيذي لشركة الكابلات العالمية معلقا علي الصفقة: “أود أن أشكر فريق عمل شركة الأهلي فاروس علي القيمة المضافة و المجهود المثمر الذي أدي إلى نجاح الصفقة”

ومن جانبه قال أحمد حيدر الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي فاروس معلقا علي الصفقة: “إنه من دواعي سرورنا أن نعلن عن إتمام توقيع عقد صفقة بيع أسهم الشركة العالمية للكابلات لمجموعة السويدي إليكترك” .

وأضاف حيدر: “نحن سعداء برؤية المستثمرين المحليين ماضون في تحقيق خططهم الاستثمارية وهو مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويوكد علي الدور الفعال الذي تلعبه شركة الأهلي فاروس في توفير الفرص الاستثمارية المتميزة”.

واضاف محسن أبو النور المدير التنفيذي بشركة الأهلي فاروس: “سعيد جدا لحضور توقيع عقد صفقة بيع الشركة العالمية للكابلات”.

وذكر أن الشركة العالمية للكابلات حققت نموا ثابتا عبر السنوات الماضية بفضل مجموعة ادارتها القوية، وهذه الصفقة توضح جاذبية سوق الكابلات المصرية وتوضح ثقة المستثمر المصري في المضي قدما في خطة الاستثمار بعد الفترة العصيبة التي مر بها السوق المصري نتيجة وباء الكورونا.

وقام مكتب الكامل للاستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للبائع و مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني للمشتري