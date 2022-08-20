«الأهلي فاروس» : «تكنولوجيا تشغيل المنشآت» و«إي أسواق» تقودان نمو إيرادات «إي فاينانس» خلال الربع الثاني

قالت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” إن أداء شركتي تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية وإي أسواق قادا نمو إيرادات شركة “إي فاينانس”، خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2022.

وسجلت “إي فاينانس” إيرادات بقيمة 702 مليون جنيه، في الربع الثاني 2022، مقارنة مع 441 مليون جنيه في الربع الثاني 2021، و560 مليون جنيه في الربع الأول 2022 (بنمو 59.3% سنويًّا، و25.5% ربعيًّا).

وأوضحت “الأهلي فاروس”، في ورقة بحثية، أن ما دعم نمو الإيرادات تطور أنشطة جميع الشركات التابعة باستثناء شركتي إي كاردز وإي خالص.

وكان أداء الربع على النحو التالي:

نمو شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية بواقع 42.9% سنويًّا، و16.1% ربعيًّا في الإيرادات.

انخفاض إيرادات إي كاردز بنسبة 39.8% سنويًّا، و62.9% ربعيًّا.

تراجع إيرادات إي خالص 17.2% سنويًّا، وارتفاعها 23.8% ربعيًّا.

ارتفاع إيرادات شركة e-nable بنسبة 81.8% سنويًّا، و18.3% ربعيًّا.

وسجلت إي أسواق إيرادات بقيمة 65 مليون جنيه، مقارنة مع عدم تسجيل إيرادات في الربع الثاني 2022، و11 مليون جنيه في الربع الأول 2022.

وقالت “الأهلي فاروس” إن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية للمشهد دعمت الأداء إذ استحوذ على 82.8% من إجمالي الإيرادات.

وفي المرتبة الثانية جاءت شركة إي أسواق التي استحوذت على 9.1% من إجمالي الإيرادات، وفي المرتبة الثالثة احتلت شركة إي كاردز نحو 3.2% من إجمالي الإيرادات.

ورابعًا جاءت شركة “إي نابل لحلول تكنولوجيا المعلومات” بنسبة 3.1% من الإيرادات الربعية، وفي المرتبة الخامسة استحوذت شركة “خالص” على 1.7% من إجمالي الإيرادات.

في ستة الأشهر الأولى من العام، ارتفعت إيرادات إي فاينانس 39.5% سنويًّا من 904 ملايين جنيه إلى 1.26 مليار جنيه.

شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية

بلغت إيرادات شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية 595 مليون جنيه في الربع الثاني 2022 (بنمو 42.9% سنويًّا، و16.1% ربعيًّا).

في النصف الأول، بلغت قيمة الإيرادات 1.10 مليار جنيه (بنمو 34.4% سنويًّا) بدعم من إيرادات البناء والتشغل وخدمات الاستضافة (بارتفاع 64.5% سنويًّا)، مع العلم بأن إيرادات الخدمات السحابية (Cloud Hosting) ارتفعت بنسبة 136.7% سنويًّا.

وشكلت إيرادات المعاملات 37.4% من إجمالي الإيرادات (-8.0 نقطة مئوية سنويًّا)، بينما شكلت خدمات البناء والتشغيل والاستضافة السحابية 60.6% (+10.2 نقطة مئوية سنويًّا).

جاء التغيير في مزيج الإيرادات نتيجة النمو الكبير بإيرادات الاستضافة السحابية وإعادة توزيع الإقرار الضريبي (إيرادات الرسوم الثابتة للمعاملات) على مدار العام، بدلاً من الاعتراف بها بالكامل في الربعين الأول والثاني، مع العلم بأن طريقة المعالجة في الربعين المقارنة لم تراعِ هذا التعديل.

في النصف الأول 2022، انخفضت الرسوم الثابتة للمعاملات بنسبة 34.9% سنويًّا إلى 203 ملايين جنيه، مقابل زيادة قدرها 241% على أساس سنوي بإيرادات الرسوم المتغيرة، وهو ما يعكس زيادة الأسعار التي حدثت نهاية عام 2021.

جاء نمو إيرادات الرسوم المتغيرة على خلفية زيادة حجم المعاملات المتغيرة بنسبة 27.3%، بينما يعود الانخفاض في إيرادات الرسوم الثابتة إلى انخفاض بنسبة 11.5% في عدد المعاملات بعد التعديل المحاسبي للإقرارات الضريبية،

بالإضافة إلى التحول التدريجي للمعاملات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إلى شركة اي كاردز بأسعار مناسبة.

بلغت إيرادات خدمات الاستضافة السحابية 311 مليون جنيه مصري في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 136.7% على أساس سنوي (لتسهم بنسبة 28.1% في تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، بزيادة 12.1 نقطة مئوية على أساس سنوي)، بدعم من نمو الأعمال في ظل بعض العقود الرئيسية للقطاع،

من ضمنها: برامج الضرائب الأساسية والفواتير الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وعقود استضافة البيانات الجديدة لنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية (GFMIS).