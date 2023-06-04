الأهلي- فاروس تقدر القيمة العادلة لسهم التجاري الدولي عند 69 جنيهًا

قالت بحوث شركة «الأهلى – فاروس» لتداول الأوراق المالية إنها ستبقي على توصيتها بزيادة الوزن النسبي لسهم البنك التجاري الدولي في محفظة الاستثمار عند قيمة عادلة مقدارها 69 جنيهًا.

وحقق التجاري الدولي خلال الربع الأول من العام الحالي صافى ربح 6 مليارات جنيه، بزيادة 43% على أساس سنوي، بينما بلغ الربح قبل ضريبة الدخل 8.9 مليار جنيه مقارنة بـ9.1 مليار جنيه العام الماضى بزيادة 46% ونمت محفظة قروض البنك 38% على أساس سنوي، وزادت الودائع 34% سنويًّا.

وقالت بحوث «الأهلى – فاروس» لتداول الأوراق المالية إن صافى أرباح بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 6.1 مليار جنيه، تجاوزت توقعاتهم البالغة 4.8 مليار جنيه بنسبة 25%.

وأرجعت وحدة البحوث هذا الأداء إلى قوة مستويات الهوامش، وارتفاع الدخل من غير الفائدة رغم زيادة المصروفات التشغيلية التى كانت وتيرة نموها أبطأ من نمو الدخل التشغيلي.

وتوقعت «الأهلى – فاروس» نمو الأرباح قبل حجز المخصصات إلى -20 %25 ما لم يحتاج البنك إلى حجز مزيد من المخصصات لمراعاة نموذج المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، الذى يعتمد على تقديرات مستقبلية، من ضمنها سعر الصرف ومعدلات الفائدة والتضخم.