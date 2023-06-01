الأهلي فاروس تقتنص صدارة «السمسرة» في البورصة المصرية مايو الماضي

تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، صدارة ترتيب شركات السمسرة في البورصة المصرية خلال شهر مايو الماضي بحصة سوقية 13.4% وقيمة تداولات بلغت 14.9مليار جنيه .
وحلت شركة “التجاري الدولي” وصيفًا بحصة سوقية 8.9% وقيمة تداول بلغت 9.9 مليار جنيه، تلاها “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بحصة سوقية 8.3% وتداولات 9.2 مليار جنيه .
و سيطر المسار الصاعد على مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنحو 0.33%، مسجلا مستوى 17553 نقطة