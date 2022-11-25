«الأهلي فاروس» تحدد 9.46 جنيه قيمة عادلة لسهم التوفيق للتأجير التمويلي

حددت وحدة أبحاث بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي عند 9.45 جنيه مع توصية المستثمرين المتعاملين على السهم بزيادة الأوزان النسبية.

ويتداول سهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي على شاشات تداول البورصة حاليا بالقرب من مستوى 4.6 جنيه للسهم الواحد.

وقالت “الأهلي فاروس”، في ورقة بحثية، إن توصيتها تأتي مدعومة بالنمو المتوقع على مستوى محفظة التمويل وصافي الدخل.

وأوضحت أن التوفيق للتأجير التمويلي قد سجلت صافي دخل بقيمة 17 مليون جنيه في الربع الثالث 2022، بانخفاض 81% ربعيًا و20% سنويًا.

وأرجعت هذا الانخفاض إلى تأثير قاعدة الأساس الكبيرة (أرباح توريق بقيمة 89 مليون جنيه مسجلة في الربع الثاني)، إلى جانب تراجع إجمالي الإيرادات 6%، ومجمل الأرباح 6%.

وأشارت إلى أن الشركة سجلت مخصصات بقيمة 0.9 مليون جنيه خللا الفترة المذكورة مقارنة مع 0.97 مليون جنيه في الربع الثاني، بالإضافة إلى 5% زيادة في المصروفات التشغيلية.

وأوضحت “الأهلي فاروس” أن صافي الدخل انخفض على أساس سنوي نتيجة تراجع إجمالي الإيرادات ومجمل الربح 11%، إلى جانب ارتفاع المصروفات التشغيلية 12%، وأرباح فروق العملة.

وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى، قالت “الأهلي فاروس” أن صافي الدخل ارتفع نتيجة تراجع قيمة المخصصات بنسبة 88% سنويًا، وارتفاع الأرباح من التوريق بمعدل 37%، وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 4%.

أبرز نتائج الربع الثالث

بلغت قيمة عقود التأجير الجديدة 414 مليون جنيه، لتصل قيمة المحفظة 3.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 (بزيادة 14% ربعيًا، وانخفاض 6% سنوياً).

وقالت “الأهلي فاروس” إن هذه العقود تشير إلى نمو جيد على مستوى محفظة التأجير التمويلي، لكن من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو في 2023 نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما قد يقلل من الطلب على حلول التأجير التمويلي.

وانخفض هامش صافي الفائدة 0.2 نقطة مئوية ربعيًا وسنويًا إلى 5.7% خلال الربع الثالث وذلك نتيجة تراجع الدخل من صافي الفائدة بنسبة 6%، لترادع نمو الدخل من الفائدة.

وقالت “الأهلي فاروس” إن ارتفاع الإيرادات من أنشطة التأجير والتخصيم قد دعم نمو أنشطة التأجير، على الرغم من نمو أنشطة التخصيم بوتيرة أسرع، إذ ارتفع دخل الفائدة من أنشطة التأجير3٪ على أساس ربعي و 23٪ على أساس سنوي، بينما ارتفع الدخل من نشاط التخصيم 12% ربعيًا و2637% سنويًا إلى 18 مليون جنيه.

وبلغ الدخل من الفائدة 1.2 مليون جنيه، بانخفاض 13% ربعيًا و37% سنويًا، وقد أثر ذلك بالسلب على مجمل الأرباح.

وارتفعت المصروفات التشغيلية 5% ربعيًا و12% سنويًا لارتفاع أسعار البيع والمصروفات الإدارية، فضلا عن حجز مخصصات، كما قفز معدل التكلفة إلى الدخل 5 نقاط مئويًا ربعيًا و11 نقطة مئوية سنويًا إلى 52%.

واستقر معدل الرفع المالي عند 6.3 مرة، وهو أسفل الحد الأقصى لمعدل الرافعة المالية لشركات التأجير التمويلي 9.0، يعكس ذلك تأثير عمليات التوريق التي تمت في بداية العام.

قالت “الأهلي فاروس” إن صافي الربح في الربع الثالث قد جاء ضعيفًا بعض الشيء نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية التي تبطئ الطلب على حلول التأجير التموييلي، وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على الهوامش.

وتوقعت أن يظل نمو المحفظة محدودًا بعض الشيء خلال العام المقبل، على أن تنمو بشكل كبير مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع وعمليات التوريق التي تتيح مجالًا إضافيًا للنمو، إلى جانب زيادة رأس المال المدفوع.

ووافق مساهموا الشركة في وقت سابق من هذا العام على زيادة رأس المال المدفوع من 287.32 مليون جنيه إلى 437.32 مليون جنيه من خلال جولتين من إصدارات حقوق الأولوية.

تم الانتهاء من الجولة الأولى ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الجولة الثانية ومن المتوقع الانتهاء منها قبل نهاية هذا العام.