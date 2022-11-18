«الأهلي فاروس» تحدد 17.6 جنيه قيمة عادلة لسهم «الشرقية للدخان» وتوصي بزيادة الأوزان

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار “الاهلي فاروس” القيمة العادلة لسم شركة الشرقية للدخان – ايسترين كومباني عند 17.6 جنيه مع توصية المستثمرين بزيادة الاوزان النسبية.

ويتداول سهم الشرقية للدخان على شاشات البورصة حالياً بالقرب من مستوى 14.4 جنيه .

قالت “الاهلي فاروس” ان شركة الشرقية للدخان قد بدات العام المالي الحالي بنتائج قوية، حيث سجلت إيرادات بقيمة 4,6 مليار جنيه، مقارنة مع 4,3 مليار جنيه في الربع الأول 2021 – 2022، و4,3 مليون جنيه في الربع الرابع 2021 – 2022، بارتفاع 7.3% سنويًا و6.1% ربعيًا.

وارجعت الارتفاع في الربع الاول إلى زيادة مبيعات السجائر المحلية (90% من إجمالي الإيرادات) بنسبة 13% سنويًا إلى 4,1 مليار جنيه، مقارنة مع 3,6 مليار جنيه في الربع الأول 2021 – 2022.

فضلا عن زيادة مبيعات (Joint Venture)JV ( بما يمثل 2% من إجمالي الإيرادات) بنسبة 22% سنويًا إلى 104 مليون جنيه مقارنة مع 85 مليون جنيه في الربع الأول 2021 – 2022.

أما مبيعات عقود التصنيع للغير (7% من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2022 – 2023، مقارنة مع 14% في الربع ألأول 2021 – 2022)، انخفضت 36% على أساس سنوي إلى 342 مليون جنيه من 535 مليون جنيه.

وقالت “الاهلي فاروس” أن هذا التراجع يعود لتخارج فيليب موريس بعد تطبيق العمل برخصة التصنيع الجديدة، واستمرار تباطؤ الطلب على منتجات هذه الفئة، لاتجاه العديد من المستهلكين إلى استهلاك المنتجات الجديدة المختلفة عن السجائر التقليدية.

برنامج المعاش المبكر يمتد لعام آخر

سجل مجمل الربح 2,3 مليار جنيه، مقابل 1,9 مليار جنيه في الربع الأول 2021 – 2022، و2,1 مليار جنيه في الربع الرابع 2021 – 2022 (+20.9% سنويًا، و+9.3% ربعيًا).

وأوضحت “الاهلي فاروس” أن الزيادة قد جاءت بدعم من تطبيق زيادات الأسعار الجديدة، واستراتيجيات رفع جودة التكاليف، حيث إن أغلب حسابات البضائع المباعة شهدت انخفاضًا على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الأرباح قبل الضريبة 1,9 مليار جنيه مقارنة مع 2 مليار جنيه في الربع الأول 2021 – 2022 (-4% سنويًا)، وخسارة بقيمة 183 مليون جنيه في الربع الرابع 2021 – 2022.

قالت “الاهلي فاروس” أن الانخفاض السنوي قد جاء نتيجة زيادة المخصصات من 75 مليون جنيه إلى 561 مليون جنيه.

وأوضحت أن هذه المخصصات جزءًا من برنامج التقاعد المبكر الذي من المتوقع أن يستمر خلال العام المالي 2022 – 2023، لتصل قيمة متوسطه بنهاية العام إلى 1 مليار جنيه مقارنة مع 1.2 مليار جنيه في العام المالي 2021 – 2022.

ووصل صافي الدخل إلى 1,4 مليار جنيه، مقابل خسائر بقيمة 222 مليون جنيه في الربع الرابع 2021 – 2022، وأرباح بقيمة 1,598 مليون جنيه أرباح (+12.1% سنويًا)، بدعم من ارتفاع مصروفات المخصصات.

عن مركز الشركة النقدي، قالت “الاهلي فاروس” أنه بلغ 14,3 مليار جنيه، مقابل 11,6 مليار جنيه بنهاية عام 2021 – 2022، بارتفاع 23%.