«الأهلي فاروس» تحدد 12.7 جنيه قيمة عادلة لسهم عز للسيراميك

حددت وحدة بحوث بنك الاستثمار الأهلي فاروس القيمة العادلة لسهم العز للسيراميك والبورسلين عند 12.7 جنيه، مع توصية بزيادة الأوزان النسبية.

ارتفاع الإيرادات بدعم من زيادة متوسط الأسعار

وقالت “الأهلي فاروس” إن الشركة سجلت أداء قويًا في الربع الثاني 2022. إذ بلغت إيرادات الربع 431 مليون جنيه (+30.3% سنويًا، و-5.0% ربعيًا)، مقارنة مع 331 مليون جنيه في الربع الثاني 2021، و454 مليون جنيه في الربع الأول 2022.

وارجعت الارتفاع السنوي إلى زيادة بنسبة 33% في المبيعات المحلية، و14% في الصادرات، بينما يرجع الانخفاض الربعي إلى أثر سنة الأساس المعاكس لأن الربع الأول 2022 شهد ارتفاع مستويات الطلب المحلي للمشروعات الكبرى.

وذكرت أن انخفاض إيرادات الربع الثاني 2022 يعود إلى انخفاض الأحجام بنسبة 8% ربعيًا إلى 3.7 ميلون متر مربع، مقارنة مع 4 ملايين متر مربع في الربع الأول 2022، لكن الأسعار ارتفعت بنسبة 3% إلى 117.53 جنيه في الربع الثاني 2022 مقارنة مع 114.17 في الربع الأول 2022.

وأشارت إلى أن الشركة رصدت تغيرات في مزيج الإيرادات، إذ انخفضت المبيعات المحلية بنسبة 4% إلى 87.8% من إجمالي المبيعات في الربع الثاني 2022، مقارنة مع 91.7% من إجمالي المبيعات في الربع الأول 2022، خاصة أن الشركة توجه مبيعاتها حاليًا نحو الصادرات لزيادة التدفقات المالية الواردة إلى الشركة لتغطية الواردات.

وفي النصف الأول، حققت الشركة مبيعات قوية بقيمة 855 مليون جنيه (+35.2% سنويًا) مقارنة مع 655 مليون جنيه في النصف الأول 2021.

وقالت “الأهلي فاروس” إن الزيادة المذكورة جاءت بدعم من ارتفاع المبيعات المحلية بنسبة 40.9% سنويًا إلى 795 مليون جنيه في النصف الأول 2022، مقارنة مع 564 مليون جنيه في النصف الأول 2021.

هامش مجمل الأرباح مستقر على الرغم من ارتفاع التكاليف

وبلغ مجمل الأرباح 114 مليون جنيه في الربع الثاني (+28.6% سنويًا، و-7.4% ربعيًا)، مقارنة مع 89 مليون جنيه في الربع الثاني 2021، و123 مليونا في الربع الأول 2021، ليستقر هامش مجمل الأرباح عند 26% في الربع الثاني 2022 (-0.4 نقطة مئوية، و-0.7 نقطة مئوية ربعيًا) مقارنة مع 27% في الربع الثاني 2021 والربع الأول 2022، وذلك على الرغم من موجة ارتفاع تكاليف المواد الخام المباشرة وانخفاض الإيرادات لتراجع متوسط سعر البيع.

وعلى أساس نصف سنوي، سجل مجمل الأرباح 237 مليون جنيه (+25.5% سنويًا) مقارنة مع 189 مليون جنيه في النصف الأول 2021، وبذلك انخفض هامش مجمل الأرباح إلى 27% في النصف الأول 2022 (-2.1 نقطة مئوية سنويًا) لارتفاع أسعار المحروقات والرواتب.

صافي الدخل يرتفع على أساس سنوي وينخفض ربعي

شهد صافي الربح ارتفاعًا166.1% سنويًا، وانخفاضًا 21.4% ربعيًا إلى 37 مليون جنيه في الربع الثاني 2022، مقارنة مع 14 مليونا في الربع الثاني 2021، و47 مليونا في الربع الأول 2022، ليصل هامش صافي الربح إلى 8% في الربع الثاني 2022 (+4.5 نقطة مئوية سنويًا، و-1.8 نقطة مئوية ربعيًا) مقارنة مع 4% في الربع الثاني 2021، و10% في الربع الأول 2022.

وقالت “الأهلي فاروس” إن النمو السنوي يعود إلى ارتفاع المبيعات وانخفاض نسبة المصروفات العامة والبيعية والإدارية للمبيعات (-2.6 نقطة مئوية إلى 14.6%) مقارنة مع 17.2% في الربع الثاني 2021، كما انخفضت تكلفة صافي التمويل إلى مليون جنيه في الربع الثاني مقارنة مع 9 ملايين في الربع الثاني 2021.

في النصف الأول، ارتفع صافي الربح 57.9% سنويًا إلى 83 مليون جنيه، مقارنة مع 53 مليونا في النصف الأول 2021، ليصل هامش إلى 9.4% في النصف الأول (+1.4 نقطة مئوية سنويًا) مقارنة مع 8% في النصف الأول 2021.

وانخفض صافي الدين بنسبة 11% ربعيًا إلى 156 مليون جنيه في الربع الثاني 2022، من 175 مليون جنيه في الربع الأول 2022 بعد ارتفاع بند نقدية الشركة وما يعادلها.

التركيز على جبهة الصادرات ومزيج المنتجات

وتسعى الشركة إلى زيادة مبيعات الصادرات، بما يتوافق مع التوجه الحالي للحكومة المصرية، وزيادة التدفقات الداخلة إلى مصر من العملات الأجنبية. إضافة إلى ذلك، تواصل الشركة رفع طاقتها الإنتاجية وتعزيز قدرات طرح مواصفات متنوعة من منتجاتها.

وظهر أثر ذلك على مستوى المصروفات الرأسمالية الذي ارتفع 148% ربعيًا إلى 50.7 مليون جنيه في الربع الثاني 2022 من 20.5 مليون جنيه في الربع الأول 2022، بما يشكل 65% من قيمة خطة الاستثمار (البالغة 4 ملايين يورو) في خطوط إنتاج جديدة. من المتوقع أن يبدأ تشغيل الطاقات الإنتاجية المضافة ويظهر تأثيرها على المبيعات بداية من النصف الأول 2023.