«الأهلي فاروس» تحدد 10.77 جنيه قيمة عادلة لسهم «أوراسكوم للتنمية» وتوصي بزيادة الأوزان

أبقت وحدة بحوث بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” على توصيتها بزيادة الأوزان النسبية على سهم شركة أوراسكوم للتنمية مع تحديد قيمة عادلة قدرها 10.77 جنيه للسهم.

وقالت “الأهلي فاروس”، في ورقة بحثية إن تقييمها يأتي في ضوء أداء المبيعات القوي، ومستويات الدخل الإيجابية.

وأوضحت أن الشركة تخطط للانتهاء من تجديد بعض الفنادق في الجونة بحلول الربع الرابع من 2022، كما تعمل أيضًا على تسريع بناء الوحدات العقارية لتخفيف أي أثر تضخمي محتمل على التكاليف، كما تخطط إلى مواصلة زيادة متوسط أسعار البيع في جميع الوجهات لامتصاص أي ارتفاع محتمل في التكاليف.

وأشارت إلى أن الشركة سجلت مبيعات قوية في الربع الثاني 2022 بقيمة 2.7 مليار جنيه، بارتفاع 39.4% سنويًا و31.3% ربعيًا، وارتفعت مبيعات النصف الأول 16.9% سنويًا إلى4.7 مليار جنيه.

من مبيعات الربع الثاني 2022، بلغت مبيعات “أو وست” 1.4 مليار جنيه (بنمو 127.4% سنويًا)، والجونة 1.1 مليار جنيه (بارتفاع 8.6% سنويًا)، ومكادي هايتس وبيوم 157.2 مليون جنيه (انخفضت 42.3% سنويًا) بعد أن أبطأت الشركة وتيرة المبيعات عن قصد في هذه الوجهة لحين تسوية أوضاع أرض المشروع مع هيئة التنمية السياحية، بحسب الأهلي فاروس.

وارتفع متوسط سعر البيع 27.9% سنويًا إلى 37.916 جنيه للمتر المربع في “أو وست”، و17.3% سنويًا إلى 69.209 جنيه للمتر في الجونة، و32.4% سنويًا إلى 41.037 جنيه للمتر في مكادي هايتس وبيوم، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وسجلت الشركة إيرادات فنادق في الربع الثاني 2022 بقيمة 372.6 مليون جنيه، بارتفاع 132.1% سنويًا و43.0% ربعيًا بدعم من ارتفاع معدل الإشغال في الجونة إلى 72.0% و61% في الربع الأول 2022، فضلا عن ارتفاع معدل الإشغال في طابا هايتس إلى 23.0% مقارنة مع 5.0% في الربع الثاني 2021 و10.0% في الربع الأول 2022.

واستقر متوسط سعر الغرفة عند 1,553 جنيه في الجونة في الربع الثاني 2022، وارتفع 52.7% سنويًا إلى 779 جنيها في طابا هايتس. شكل السائحون الأجانب 72.0% من معدل الإشغال في الجونة خلال الربع الثاني.

وقالت “الأهلي فاروس” إن إيرادات الفنادق في النصف الأول وصلت إلى 633.2 مليون جنيه (بنمو 147.6% سنويًا)، لتسير الشركة بذلك في الطريق لتحقيق توقعاتنا لإيرادات الفنادق بقيمة 1.2 مليار جنيه في عام 2022 والتي تدخل ضمن تقييمنا لسعر السهم البالغ 10.77 جنيه.

وارتفعت إيرادات العقارات 5.9% سنويًا إلى 1.2 مليار جنيه في الربع الثاني، مدعومة بتسارع وتيرة أعمال البناء، وارتفعت إيرادات إدارة المدن بنسبة 32.3% سنويًا إلى 299.7 مليون جنيه في الربع الثاني بدعم من تنظيم فعاليات. بذلك، وصل إجمالي إيرادات الربع إلى 1.9 مليار جنيه (+23.0% سنويًا، و-2.4% ربعيًا).

وصل مجمل الأرباح في الربع الثاني إلى 631.9 مليون جنيه (بنمو 17.5% سنويًا، وبانخفاض 7.2% ربعيًا)، بهامش 33.5% بتراجع على الأساسين الربعي والسنوي.

وبلغ صافي الأرباح في الربع الثاني 365.9 مليون جنيه (+32.0% سنويًا، و-12.9% ربعيًا)، بهامش 19.4% بارتفاع على أساس سنوي وانخفاض على أساس ربعي.