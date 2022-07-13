«الأهلي فاروس» تتوقع 162 مليون جنيه إيرادات لشركة سبيد ميديكال بنهاية 2022

توقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” أن تسجل شركة سبيد ميديكال للخدمات الطبية والمعامل إيرادات بقيمة 162 مليون جنيه، وصافي دخل بقيمة 18 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2022.

ورجحت في ورقة بحثية، أن يصل هامش مجمل الأرباح إلى 43.9% في 2022، وإلى 44.5% بحلول 2026، وأن يصل هامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك إلى 32.4% في 2022، وإلى 34.5% في عام 2026.

وقالت الورقة البحثية إنها قدرت المستشفى التابعة للشركة عند 322.5 مليون جنيه، مع استبعادها من تقديرات الأرباح.

وترى “الأهلي فاروس” أن الشركة تمر بمرحلة ضخمة من إعادة الهيكلة وتحسين خدماتها ورفع جودتها، مع التركيز الشديد على نشاط المعامل، خاصة بعد الخسائر المسجلة على مستوى العائد من خدمات مواجهة كورونا.

وأضافت: “في ضوء ذلك، راجعنا التقييم العادل وفقًا لتوجه الإدارة واستراتيجيتها الجديدة، مستبعدين في ذلك العقود التي لم يظهر لها أي أثر، ومستبعدين أيضًا خطط التوسع التي أجلتها الإدارة الجديدة من أجل استراتيجية النمو الجديدة”.

تابعت: “بناء على ذلك، نراجع التقييم العادل بالخفض إلى 0.60 جنيه، واضعين في الاعتبار عدة عوامل هي استبعاد اتفاقيات إجراءات فحوصات ما قبل السفر للعمالة المتجهة إلى ليبيا والمواطنين المتجيهن لأداء مناسك العمرة وعقود شركة Medaf، وانخفاض العائدة من خدمات مواجهة فيروس كورونا، واستبعاد إيرادات مستشفى الصفوة ومعامل الوطن في ظل تأجيل أي خطوات مستقبلية في هذه المشروعات”.

وأضافت: “وضعنا في الاعتبار أيضًا تركيز الشركة الحالي على نشاط المعامل، وذلك بالاهتمام بالفروع الحالية، والتوسع أفقيًا من خلال إضافة فحوصات جديدة. نعتمد في هذا التقييم على توقعنا وأخر التقديرات المتعلقة بمشهد الاقتصاد الكلي.

يذكر أن الشركة سجلت إيرادات بقيمة 68.7 مليون جنيه في الربع الأول 2022 (+5% سنويًا، و-0.5% ربعيًا)، مقارنة مع 65.4 مليون جنيه في الربع الأول 2021، و69 مليون جنيه في الربع الرابع 2021.

وحققت “سبيد ميديكال” صافي خسارة بقيمة 38 مليون جنيه في الربع الأول مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 40.9 مليون جنيه في الربع الأول 2021، وصافي خسارة بقيمة 31 مليون جنيه في الربع الرابع 2021.