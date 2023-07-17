«الأهلي - فاروس» تتوقع تراجع ربحية 10 شركات مدرجة العام الحالي

توقعت شركة بحوث الأهلي – فاروس لتداول الأوراق المالية تراجع ربحية مجموعة من شركات البورصة المصرية العام الحالي، في قطاعات مختلفة.

وقالت وحدة البحوث في تقرير تلقت “المال” نسخة منه إن استقرار سعر الصرف رسميا سوف يشكل النتائج، وينعكس على الأداء القطاعي للمصدرين، حيث تشهد مكاسبهم تراجعا على أساس ربعي بسبب انخفاض أسعار السلع وغياب مكاسب سعر الصرف.

وشملت قائمة تراجع الأرباح العام الحالي بنك فيصل الإسلامي المصري بنسبة 7%، ليسجل صافي أرباحه 4.4 مليار جنيه، والقاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 58%، بصافي ربح 70 مليون جنيه، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية بتراجع نسبته 24% ليرتد صافي أرباحها إلى 131 مليون جنيه.

كما توقعت تراجع أرباح مصر الجديدة للإسكان والتعمير بنسبة 96%، إلى مستوى 189 مليون جنيه، والقابضة المصرية الكويتية بنسبة 25% إلى 181 مليون جنيه، ومصر لإنتاج الأسمدة بنسبة 9% إلى 6.5 مليار جنيه، وأوراسكوم كونستراكشون بنسبة 7% إلى مستوى 105 ملايين جنيه.

وترى أيضا تراجع أرباح حديد عز بنسبة 70% إلى مستوى 1.29 مليار جنيه، والعز الدخيلة للصلب – الإسكندرية بنسبة 38% إلى مستوى 3.9 مليار جنيه، ثم القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 20%، إلى مستوى عند 143 مليون جنيه.