«الأهلي فاروس» تتصدر تعاملات السمسرة للمصريين.. و«التجاري الدولي» للعرب و«المجموعة المالية» للأجانب خلال 9 شهور

تصدرت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، شركات السمسرة من حيث قيمة التداول فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين المصريين، خلال أول 9 شهور من العام الحالي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، أن الشركة سيطرت على 17.1% من تنفيذات المتعاملين المصريين.

وتصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب الشركات على صعيد تعاملات المستثمرين العرب، بحصة سوقية بلغت 39.5%.

واحتلت شركة المجموعة المالية صدارة السمسرة على صعيد تعاملات المستثمرين الأجانب بحصة قدرها 56.7%.

يذكر أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية قد تصدرت شركات السمسرة المنفذة لتعاملات البورصة منذ بداية العام بحصة سوقية بلغت 16%.

وذكر تقرير مركز معلومات البورصة، أن شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق قد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 14.8%.

واحتلت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 12.3%، ثم هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بنسبة 6.7%، تلتها شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بحصة 3.4%.

واحتل الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “بلتون ومباشر وكايروكابيتال وبايونيرز ونعيم”، بحصص بين 2.4 إلى 3.2%.

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية جلسة الخميس الماضي (آخر جلسات شهر سبتمبر) على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.29% عند 9827 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.4%، ليسجل 2250 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.51% عند مستوي 3188 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، والعرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 75 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 51، وبقي 66 دون تغيير.