«الأهلي فاروس» تبقي على تقييم سهم سوديك عند 20 جنيها وتوصي بزيادة الوزن النسبي

أبقت وحدة بحوث بنك الاستثمار “الأهلي فاروس” على القيمة العادلة لسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك” عند 20 جنيهًا، مع توصية بزيادة الأوزان النسبية، وذلك في ظل مستويات المبيعات القوية ومعدلات التسليم الحالية.

وتوقعت “الأهلي فاروس”، في ورقة بحثية وصلت “المال”، أن تسجل سوديك إجمالي مبيعات بقيمة 11.5 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 14 مليار جنيه مستهدفات الشركة.

مبيعات قوية بدعم من مشروع الساحل الشمالي

سجلت سودك مبيعات قوية، في الربع الثاني من 2022، بلغت 2.9 مليار جنيه بارتفاع 53.9% سنويًّا، وبانخفاض 21.4% ربعيًّا، وبذلك ارتفعت مبيعات النصف الأول 2022 بنسبة 77.4% على أساس سنوي إلى 6.7 مليار جنيه.

وترى “الأهلي فاروس” أن ما دعم أداء المبيعات في المقام الأول مبيعات مشروع الساحل الشاملي التي شكلت 43% من إجمالي مبيعات الربع الثاني.

وبلغ معدل إلغاء المبيعات 10% من مبيعات الربع الثاني، وهى نفسها النسبة المسجلة في الربع الثاني من 2021 والربع الأول من 2022.

وأضافت: “لا يزال استمرار التعليق المؤقت لمشروع الـ500 فدان، له تأثير سلبي على معدل إلغاء المبيعات، فباستثناء هذا التأثير، لبلغ معدل إلغاء المبيعات 3%”.

وبلغ صافي التحصيلات النقدية 1.6 مليار جنيه، في الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 1.3 مليار جنيه في الربع الثاني من 2021.

بلغت مصروفات البناء والتشييد، خلال الربع، 661.0 مليون جنيه، مقارنة مع 705.0 مليون جنيه في الربع الثاني من 2021، و634 مليون جنيه في الربع الأول من 2022.

وارتفعت الإيرادات 50.9% على أساس سنوي، و30.1% على أساس ربعي، إلى 1.5 مليار جنيه في الربع الثاني من 2022؛ بدعم من زيادة عدد الوحدات المُسلَّمة. شكلت مشروعات شرق القاهرة 80.0% من قيمة الوحدات المُسلَّمة في الربع.

وعن مجمل أرباح الربع الثاني من 2022، فقد وصل إلى 437 مليون جنيه (+18.1% سنويًّا، و-13.1% ربعيًّا)، لينخفض هامش مجمل الأرباح إلى 28.3%؛ نظرًا لتسليمات المرحلة الأول من مشروع سوديك إيست، وعادةً ما يصاحب المرحلة الأولى انخفاض في مستويات الهوامش.

وانخفض صافي أرباح الربع 46.7% سنويًّا، و71.2% ربعيًّا إلى 65.0 مليون جنيه، ليتراجع هامش صافي الأرباح إلى 4.2% نتيجة السبب المذكور أعلاه نفسه.

وارتفع صافي الدين من 526.0 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، إلى 889.0 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من 2022.

وارتفعت الحسابات المدينة، بما في ذلك الحسابات المدينة الخارجة عن الميزانية، ارتفاعًا طفيفًا من 21.2 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، إلى 21.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2022.