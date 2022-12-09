«الأهلي فاروس»: أسعار بيع اليوريا دعمت نتائج أعمال «موبكو للأسمدة» الربع الثالث

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “الاهلي فاروس” إن أسعار بيع اليوريا قد دعمت نتائج اعمال شركة موبكو للاسمدة خلال الربع الثالث – على اساس سنوي – من العام الجاري .

واوضحت “الاهلي فاروس”، في ورقة بحثية أن الشركة سجلت إجمالي إيرادات بقيمة 3.632 مليار جنيه (متراجعة 19% ربعيًا، ومرتفعة 25% سنويًا)، مستفيدة من ارتفاع أسعار اليوريا بنسبة 65%.

واشارت إلى ان ايرادات الشركة قد انخفضت عن تقديراتها البالغة 5.461 مليار جنيه بنسبة 34% على أساس ربعي نتيجة عدة اسباب.

وتمثلت الاسباب ، بحسب “الاهلي فاروس” في انخفاض أحجام المبيعات، وتراجع أحجام الصادرات.

إلى جانب انخفاض أسعار الأسمدة عالميًا على أساس ربعي، حيث وصل متوسط سعر اليوريا في مصر إلى 787 دولار/طن مقارنة مع 899 دولار في الربع الثاني 2022.

وترى الاهلي فاروس” أن الشركة تعرضت لزيادة في التكاليف بالاضافة إلى ارتفاع تكلفة الحصول على الغاز الطبيعي على أساس سنوي، والتي ارتبطت ارتباطًا إيجابيًا بأسعار اليوريا عالميا (ارتفعت 65% على أساس سنوي).

قالت أن الشركة سجلت صافي أرباح بقيمة 1.325 مليار جنيه في الربع الثالث مقارنة مع 1.646 مليار جنيه في الربع الثاني 2022، و1.344 مليار جنيه في الربع الثالث 2021 (بتراجع 20% ربعيًا، و1% سنويًا، وبانخفاض عن تقديراتها البالغة 2.185 مليار جنيه).

واشارت إلى أن ما دعم هامش صافي ربح الربع الثالث، ارتفاع الدخل من صافي الفائدة إلى 55 مليون جنيه مقارنة مع 16 مليون جنيه في الربع الثاني، و11 مليون جنيه في الربع الثالث 2021.

وبلغت أرباح فرق العملة 113 مليون جنيه، مقارنة مع 31 مليون جنيه في الربع الثاني، وصفر أرباح في الربع الثالث 2021.

أضافت: “في ظل انخفاض الأسعار العالمية، وارتفاع سعر الصرف، نتبنى نظرة محايدة على السهم خلال الربع الرابع 2022”.

توقعت أن تستفيد الشركة من الضعف المتوقع في العملة المحلية مقابل الدولار، خاصة أن صادراتها تشكل 45% من إنتاجها.

بالاضافة إلى ذلك فان ارتفاع القدرات الإنتاجية، قد يعوض الانخفاض المسجل في الربع الثالث 2022، إلى جانب تحسن الطلب في الأسواق العالمية، في ضوء العوامل الموسمية في النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول نتيجة موسم الحصاد.

أهم المعطيات

قالت “الاهلي فاروس” أن هناك العديد من المعطيات تظهر في المشهد قد تؤثر على اداء شركة “موبكو” على المدى الطويل:

انخفاض أسعار اليوريا، حيث تتداول الآن عند 560 دولار/طن. مراجعة معادلة أسعار الغاز، التي ستدخل حيز التنفيذ في 2023، وهل ستبقى دون تغير أم ستصدر الحكومة معادلة موحدة لكافة المنتجين؟ في تقييمنا، نفترض عدم وجود أي تغير في هذه المعادلة. تحرير أسعار السوق المحلية أو بقائها عند 4,500 جنيه/طن. في نموذجنا، نفترض تثبيتها عند 4,500 جنيه. ستدخل الشركة تعديلات على خطوط الإنتاج لزيادة إنتاجها من اليوريا إلى 195 طن يوميًا، ومن المتوقع أن تصل إجمالي زيادة إنتاج اليوريا إلى 70,000 طن سنويًا. مصنع الميلامين الجديد بالمنطقة الحرة بدمياط الذي تنفذه الشركة بتكلفة إجمالية 260 مليون دولار، ومن المتوقع أن ينتج 60 ألف طن ميلامين سنويًا.

ستمول الشركة كامل المشروع من خلال قرض بنكي، وستسدده من أرباح المشروع، من المتوقع أن تنتهي من أعماله الإنشائية خلال سنتين.

ذكرت الإدارة أن المشروع الجديد سيكون إضافة لأصولها، لأن أسعار الميلامين العالمية تزيد 3 مرات عن أسعار اليوريا.

توقعت “الاهلي فاروس” أن يرفع المشروع تقييمها العادل للسهم بمقدار 25 – 35 جنيه، وحددت القيمة العادلة عند 126.75 جنيه مع توصية محايدة.