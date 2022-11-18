«الأهلي فاروس»: أداء قوي لمستشفى كليوباترا بالربع الثالث و6.25 جنيه قيمة عادلة للسهم

قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “الاهلي فاروس” أن شركة مستشفى كليوباترا قد حققت أداء قوي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

واوصت “الاهلي فاروس” المستثمرين بزيادة الاوزان النسبية على السهم مع تحديد قيمة عادلة قدرها 6.25 جنيه، بينما يتداول السهم حاليا على شاشات التداول بالقرب من مستوى 4.6 جنيه.

واضافت ان الشركة حققت إيرادات بقيمة 661 مليون جنيه (+5.9% سنويًا، +9.2% ربعيًا)، مدفوعة بالنمو في إيرادات الأنشطة الغير مرتبطة بمواجهة كورونا.

ولفتت إلى أنه في التسعة أشهر الأولى، قد بلغت إيرادات الشركة 1.90 مليار جنيه (+0.1% سنويًا)، وهي نسبة غير كبيرة نظرًا لتراجع إيرادات الأنشطة المرتبطة بمواجهة كورونا بنسبة 65%.

وأشارت إلى أن ما عوض ذلك نسبيًا نمو إيرادات الأنشطة غير المرتبطة بمواجهة كورونا بنسبة 15.8% على أساس سنوي.

وقدمت الشركة خدماتها لعدد 0.78 مليون حالة (+7% سنويًا)، بدعم من خدمات نشاط الجراحة (+11% سنويًا)، والعيادات الخارجية (+10% سنويًا)، والعيادات الداخلية (+9% سنويًا)، وتراجع عدد حالات وحدة القثطرة (-7.6% سنويًا).

نمو الإيرادات على مستوى مستشفياتها الرئيسة

على مستوى مستشفى كليوباترا، ارتفعت الإيرادات 7.8% سنويا إلى 749 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى، بدعم من نمو الإيرادات غير المرتبطة بكورونا بنسبة 12%.

مستشفى كوينز: سجلت إيرادات بقيمة 30 مليون جنيه منذ يناير 2022 حتى إغلاقها في أبريل، لتساهم بنسبة 2% في الإيرادات المجمعة.

مستشفى القاهرة التخصصي: ارتفعت إيراداتها بنسبة 9% في التسعة أشهر الأولى إلى 372 مليون جنيه، لتساهم بنسبة 19% في إجمالي الإيرادات.

مستشفى الشروق: سجلت إيرادات بقيمة 319 مليون جنيه (+13% سنويًا)، لتساهم بنسبة 17% في إجمالي الإيرادات.

مستشفى النيل بدراوي: انخفضت إيراداتها 3% سنويًا إلى 274 مليون جنيه، نظرًا لعمليات التطوير الاستراتيجي منذ بداية العام، وعدم عملها بطاقتها الكاملة. قد ساهمت بنسبة 14% في إجمالي الإيرادات خلال التسعة أشهر الأولى.

العيادات الشاملة: ساهمت بنسبة 3% في إيرادات المجموعة، لارتفاع إيراداتها بنسبة 12% على أساس سنوي خلال التسعة أشهر الأولى.

مستشفى بداية: ظهر في نتائجها نمو ملحوظ في بند الإيرادات بنسبة 48% سنويًا، لتساهم بنسبة 3% في إجمالي الإيرادات.

تراجع طفيف في هامش مجمل الأرباح

بلغت قيمة مجمل الأرباح 222 مليون جنيه في الربع الثالث 2022 (+5.7% سنويًا، 15.3% ربعيًا)، بنسبة هامش 33.5% في الربع الثالث 2022 (-0.1 نقطة مئوية سنويًا، و+1.8 نقطة مئوية ربعيًا).

قالت “الاهلي فاروس” أن أداء الهوامش قد تأثر بتراجع إيرادات خدمات علاج كورونا، لكن ما حد من أي تراجع عنيف في الهوامش استراتيجية رفع مستويات الكفاءة على المدى الطويل ومنهجية خفض التكاليف وتوجيه الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

وفي التسعة أشهر الأولى، وصل مجمل الأرباح إلى 636 مليون جنيه (-7.9% سنويًا)، بنسبة هامش 33.4% (-2.9 نقطة مئوية سنويًا)، نظرًا لانخفاض مساهمة إيرادات خدمات مواجهة كورونا ذات الهامش المرتفع.

الأداء التشغيلي امتد تأثيره إلى صافي الارباح

بلغ صافي الربح لمساهمي المجموعة 83 مليون جنيه في الربع الثالث 2022 (3.2% سنويًا، و+20.5% ربعيًا)، استقر هامش صافي الربح عند 12.5% (-0.3 نقطة مئوية سنويًا، و+1.2 نقطة مئوية ربعيًا)، مما يعكس أداء هوامش التشغيل.

في التسعة أشهر الأولى، وصل صافي أرباح مساهمي المجموعة 247 مليون جنيه، مقارنة مع 272 مليون جنيه في فترة المقارنة من العام الماضي (-9.2%)، بنسبة هامش 13.0% (-1.3 نقطة مئوية سنويًا).

قالت “الاهلي فاروس” أن ذلك قد جاء بدعم من استقرار نمو الإيرادات لتأثير سنة الأساس القوي، فضلا عن انخفاض هامش مجمل الأرباح وهامش الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.9 نقطة مئوية في التسعة أشهر الأولى 2022.

خطط التوسع محفز رئيسي

قدمت الشركة أداء قويًا في عام 2022 على الرغم من تأثير سنة الأساس القوي ومزيج الإيرادات غير المواتِ مقارنة مع مزيج إيرادات عام 2021.

من المفترض أن تساهم معدلات النمو المعتادة لأنشطة المجموعة التقليدية وجهود الإدارة للحد من المصروفات في امتصاص تأثير الضعف المتوقع وتعويضه جزئيًا.

نتوقع أن ما يدعم الأداء العودة التدريجية لمعدلات الأحجام المعتادة للمقبلين على الخدمات، بنسب نمو تزيد عن مستويات 2019، وهو ما سيعكس نجاح الإدارة في التركيز على مستهدفات استراتيجيتها طويلة المدى، فضلا عن استمرار جهود صناعة نموذج عمل مرن مع التحديات الانتقالية الصعبة الراهنة.

وقعت مجموعة مستشفيات كليوباترا من خلال إحدى شركاتها التابعة” شركة مستشفى كليوباترا هيفن” على عقد حق انتفاع لمدة 18 عاما لمستشفى هيفن الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

والجدير بالذكر أن مستشفى هيفين متخصصة في خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وبدأ تشغيلها تحت اسم كليوباترا منذ أول نوفمبر 2022.

ستعمل كليوباترا على رفع قدرتها الاستيعابية، وتطوير خدماتها لتصبح جهة امتياز للعلاج الطبيعي والرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل، ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية المكملة بأحدث التقنيات الطبية العالمية.

وبها غرف العمليات الصفية وغرف المرضى الداخليين.نتوقع أن تحقق تابعيتها الجديدة إيرادات قوية في عام 2023، قد تصل إلى 240 – 250 مليون جنيه في عام 2024، بمتوسط هامش مجمل أرباح 30 – 35%، وهامش أرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاك والاستهلاك 28 – 29%.