«الأهلي صبور» و«كونتكت للتمويل» توقعان اتفاقية لتوفير خدمات التقسيط والتمويل

أعلنت شركة الأهلي صبور وشركة “كونتكت للتمويل” عن توقيع اتفاقية شراكة لتوفير خدمات التمويل والتأمين المختلفة لأعضاء نادي بلاتينوم الرياضي بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار الاستراتيجية التوسعية الشاملة لكلا المؤسستين الكبيرتين وسعي كلاهما لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات للعملاء.



وقع الاتفاقية سعيد زعتر الرئيس التنفيذي لشركة “كونتكت المالية القابضة” وأحمد صبور الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، وبحضور لفيف من كبار المسئولين بالشركتين، خلال الإحتفالية التي أقيمت بهذه المناسبة في نادي بلاتينوم الرياضي القاهرة الجديدة.



وبموجب هذه الإتفاقية تقوم شركة “كونتكت للتمويل” بتوفير خدمة التمويل علي عضوية نادى بلاتينوم الرياضي والإشتراك به من خلال تقسيط القيمة المالية المستحقة للإشتراك بالنادي بفترات سداد تتناسب مع إحتياجات العملاء تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات بقسط شهرى يتراوح ما بين 3500 إلى 5 آلاف جنيه علي حسب مدة التقسيط، وذلك للتشجيع على الإنضمام للنادى وممارسة الرياضة التى هى من ضمن إهتمامات شركة الأهلى صبور.



وقال أحمد صبور: “الشراكة مع “كونتكت للتمويل” تمثل خطوة هامة للشركة الأهلى صبور، فهذه الشراكة لها دور كبير في ترسيخ الثقة والتعاون مع عملائنا، من خلال توفير الخدمات التمويلية والتأمينية لأعضاء نادي بلاتينوم الرياضي بالقاهرة الجديدة والتي ستمنحهم مميزات مختلفة تشمل تيسير الحصول على العضوية بالتقسيط، وهو ما يتيح للأعضاء فرصة جيدة للإشتراك بالنادي والإستفادة بكل ما يقدمه لهم من خدمات متكاملة والإشتراك فى الرياضات المختلفة لهم ولأولادهم، فضلًا عن تخفيض حجم الأعباء المادية المضافة على عاتقهم”.



من جانبه قال سعيد زعتر، إن تطوير القطاع المالي غير المصرفي عن طريق توفير حلول متكاملة وتلبية احتياجات العميل بكفاءة هو ما يبرز أداء الشركة الفعال في السوق المصري، حيث تقدم كونتكت خدماتها ومنتجاتها للسوق منذ أكثر من عشرين عاماً وهي أول شركة تحصل على الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، لذا فهي دائماً ما تأتي أولوياتها وتتمحور استراتيجيتها حول متطلبات العميل عن طريق توفير حلول تمويلية متكاملة وشاملة ومبتكرة.



ويتيح التعاون بين هذين الكيانين الكبيرين لأعضاء نادي بلاتينوم الرياضي المملوك لشركة الأهلي صبور مزايا وخدمات شركة كونتكت للتمويل والتي تتضمن تمويل وتقسيط العضويات، بالإضافة إلى العديد من المزايا التمويلية والتأمينية المختلفة التي ستمنحها لهم شركة كونتكت للتمويل.