«الأهلي صبور» توقع عقد إنشاءات المرحلة الأولى من مشروع «KEEVA» مع شركة «الحاذق»

أبرمت شركة الأهلي صبور العاملة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط عقود إنشائية مع شركة الحاذق للإنشاءات بقيمة 900 مليون جنيه مصري، وذلك لتولى الأعمال الإنشائية بالمرحة الأولي من مشروع “KEEVA” الذي تقوم الشركة بتطويره بمدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

وأعلنت شركة الأهلي صبور أن مدة التنفيذ تبلغ 20 شهراً، مشيرة إلى أن المشروع يقام على مساحة “KEEVA” على مساحة 180 فدانا، باستثمارات إنشائية تقدر بـ 5 مليارات جنيه مصري.

8 مليار جنيه مبيعات مستهدفة بالجزء السكني

والمشروع عبارة عن أربع مراحل، تم ضخ 900 مليون جنيه للمرحلة الأولي في الأعمال الإنشائية خلال 20 شهر وبإجمالي مبيعات مستهدفة للجزء السكني تبلغ حوالي 8 مليار جنيه.

وتم التوقيع بين كلٍ من المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور والمهندس محمود الحاذق العضو المنتدب لشركة الحاذق للإنشاءات وبحضور المهندس عماد جورج الرئيس التنفيذي لتطوير الأصول والمهندس شريف سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول والدكتور تامر عرفان الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار بشركة الأهلي صبور، وعدد من قيادات الشركتين.

ويقع مشروع “KEEVA” في بقعة متميزة من أفضل الأماكن بمدينة 6 أكتوبر، فى موقع متميز فهو يطل علي محور وطريق وصلة دهشور الجنوبية، ويبعد لمدة دقيقتين من محور 26 يوليو، ودقيقتين من ميدان جهينة وهو موقع استراتيجي متميز مثل باقي مشروعات الشركة.

وتتنوع الوحدات في مشروع KEEVA ما بين فيلات مستقلة وتوين وتاون هاوس وشقق سكنية، ومساحات الشقق تبدأ من 118 م2 حتي 190 م2 والفيلات منفصلة وتوين هاوس من 195 م2 حتي 360 م2

تسعى شركة الأهلي صبور إلى أن يكون مشروع “KEEVA “نموذجًا عصريًا للمشروعات العقارية المتميزة في قلب غرب القاهرة، سيحدث نقلة نوعية في صناعة العقار فى مصر من خلال ما يوفره من تصميمات أيقونية وإدارة محكمة لكل مرافق المشروع، فضلًا عن مجموعة فريدة من الخدمات التجارية والخدمية والترفيهية.

وحول التعاقد أكد المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور “نسعى فى الشركة إلى التعاون مع مزيد من الكيانات والشركات التي تساهم فى تنمية مشروعاتنا بما يحقق رؤيتنا فى تطوير مشروعات عقارية مميزة عن باقي المنتجات العقارية الأخرى فى السوق المصري.

وتابع أحمد صبور: استعنا بنخبة من خبراء الإنشاءات على مستوى السوق متمثلة في شركة الحاذق للإنشاءات من أجل تولى الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولي والانتهاء منها فى غضون 20 شهر وبأعلى جودة، لنتمكن من تسليم أولى مراحل المشروع في موعدها المحدد، خاصة أنها شركة متميزة ولديها سابقة أعمال وخبرات طويلة في السوق لتنفيذ اعمال المقاولات للمرحلة الأولي من مشروع “KEEVA.

وأشار إلى أن الشركة ضخت استثمارات تقدر بقيمة 900 مليون جنيه للأعمال الإنشائية في المرحلة الأولي التي تقام علي مساحة 50 فدان تقريبا، حيث سيتم تطوير حوالي 120الف متر مربع مباني منها لتصبح صرحا حضاريا.

ولفت إلى أن تلك المشروع يعد أول وأهم المشروعات الاستراتيجية التي تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر، فى إطار الشراكة الفاعلة بين شركتنا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وعبر صبور عن سعادته بتوقيع العقود مع شركة الحاذق للإنشاءات مؤكدا أن شركته تؤمن بضرورة التعاون مع الكيانات الكبيرة، خاصة أن السوق العقاري يعيش حالة متسارعة من التطورات والمنافسة الكبيرة بين الشركات.

2.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة من المرحلة الثانية للمشروع

من جانبه أعرب المهندس محمود الحاذق العضو المنتدب لشركة الحاذق للإنشاءات عن سعادته البالغة بالتعاون مع الأهلي صبور وأكد: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم لنشهد علي إنجاز جديد في مسيرة خطواتنا حيث أن التعاون مع كيان كبير مثل الأهلي صبور لتطوير واحد من أهم المشروعات بمنطقة السادس من أكتوبر مشروع KEEVA هو شهادة كبيرة علي نجاحنا، وقيمة مضافة لأعمالنا في شركة الحاذق للإنشاءات، وأعدكم أن نسخر كافة مجهوداتنا وكل ما نملكه من إمكانيات وخبرات من أجل تقديم منتج متميز في التوقيتات المتفق عليها حتي يكون KEEVA نموذجا مثاليا للمجتمعات العمرانية المتكاملة التي تلبي احتياجات ومتطلبات قاطنيها، وفي الوقت نفسه تدعم مسيرة التنمية والنهضة العمرانية التي تعم كافة أرجاء مصر بالسنوات الأخيرة.

وأوضح عماد جورج الرئيس التنفيذي لتطوير الأصول بالأهلي صبور، أن الشركة نجحت في تسويق المرحلة الأولي بالكامل بإجمالي مبيعات 2.5 مليار جنيه تقريبا حيث تضم هذه المرحلة 583 وحدة عبارة عن 246 شقة سكنية و337 فيلا، وستبدأ الشركة في تسويق المرحلة الثانية ومتوقع مبيعات تتخطي حاجز 2.5 مليار جنيه.

ويضم المشروع نادي رياضي مصمم بواسطة شركة Alchemy للتصميمات والاستشارات الهندسية صاحبة الخبرة التي تمتد لأكثر من 25 عاماً فى مجال التصميم الداخلي لـ مشروعات قانت بتنفيذها داخل السوق المصري مع كبرى شركات التطوير العقاري داخل وخارج مصر وفى فرنسا وإيطاليا ودبي ومملكة البحرين خاصة وانه يضم كوادر هندسية متخصصة ذات خبرة فى الأعمال الاستشارية والهندسية ويضم المشروع فندق 200 وحدة وعيادات طبية ومنطقة استخدامات متنوعة تقام على مساحة 50 ألف متر مصممه بواسطة شركة Benoy الإنجليزيه للهندسة المعمارية والتي تعد من الشركات التي تتبنى أفكاراً جديدة، ولديها أكثر من فرع في 60 دولة حول العالم.

كما يوجد بالمشروع أول Music Hall فى مصر من لبنان الى القاهرة مباشرة، ومطاعم وكافيهات وبراندات عالمية ومناطق ترفيهية ولاند سكيب، مما ينعكس بالإيجاب على الحالة الصحية والنفسية لقاطني المشروع ويمنحهم الشعور بالراحة والاستقرار.