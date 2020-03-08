عقـــارات

“الأهلي صبور” تنفذ مشروع”KEEVA” بالشراكة مع المجتمعات العمرانية بقيمة5 مليارات جنيه

ويقام علي مساحة ١٤٤ فدان ومن المتوقع البدء في تنفيذه في بالنصف الثاني من عام ٢٠٢٣