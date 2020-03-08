“الأهلي صبور” تنفذ مشروع”KEEVA” بالشراكة مع المجتمعات العمرانية بقيمة5 مليارات جنيه

وقعت شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتدشين مشروع KEEVA” بمدينة السادس من أكتوبر ، بإجمالي استثمارات 5 مليار جنيه. ومشروع” KEEVA” هو مشروع سكني، يقام علي مساحة 144فدان، ويضم 1138 وحدة سكنية ويتم تنفيذه علي عدة مراحل.
كما يضم وحدات سكنية متنوعة ما بين فيلات مستقلة علي مساحات تبدأ من 260 الي 360 متر مربع، وتاون هاوس بمساحات 225 الي 265 متر مربع ، وفاميلي ريزيدنس بمساحات تتراوح من 120 الي 190 متر مربع، وييتم تسليمه للحاجزين فى النصف الثاني من عام 2023.
وتتوزع ملكية المشروع بموجب عقد شراكة بين الأهلي صبور الذي يمتلك 59.5% ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 40.5% .