«الأهلي صبور» تطرح المرحلة الثانية من مشروع «KEEVA» بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “KEEVA” الذي تقوم الشركة بتطويره في مدينة 6 أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد بفندق الفور سيزونز- نايل بلازا، بحضور كل من المهندس أحمد صبور الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور والمهندس عماد جورج و تامر عرفان نائبا الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور، وعدد من كبار المسئولين بشركة الأهلى صبور.

يقام مشروع “KEEVA” على مساحة 144 فدانًا، باستثمارات تقدر بـ5 مليارات جنيه مصرى، وتضم المرحلة الثانية من المشروع 200 وحدة سكنية، إلى جانب المنطقة التجارية. ومن المتوقع أن يصل حجم المبيعات للمشروع إلى مليار جنيه مصرى، ومن المخطط بدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع في الربع الأخير من عام 2023.

تسعى شركة الأهلي صبور إلى أن يكون مشروع “KEEVA “نموذجًا عصريًّا للمشروعات العقارية الضخمة، وأن يمثل نقلة نوعية بصناعة العقار فى مصر من خلال ما يوفره من تصميمات أيقونية وإدارة مُحكمة لكل مرافق المشروع،

فضلًا عن مجموعة فريدة من الخدمات التجارية والخدمية والترفيهية التى تُقدَّم لأول مرة فى مصر على غرار ما يوجد فى دبى وبيروت.

وخلال المؤتمر عبّر المهندس أحمد صبور، الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور، عن سعادته بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع “KEEVA” وبما يوفره المشروع من خدمات حصرية للمقيمين والزائرين قائلًا: “يومًا بعد يوم، تبرهن شركة الأهلي صبور على جدارتها وقدرتها على تقديم منتجات عقارية راقية فائقة الجودة، توفر للمقيمين بها أسلوب حياة متميزة تجمع بين الرفاهية والفخامة والعصرية في آن واحد، وتكون دليلًا حقيقيًّا على حجم التطوير والتغيير الذي تشهده صناعة العقار بمصر، وتؤكد مدى حرص المطور العقاري المصري على تقديم منتج عقاري قادر على المنافسة عالميًّا”.

وأضاف صبور: حرصنا كل الحرص على أن يقدم مشروع “KEEVA” نموذجًا مغايرًا للمشروعات السكنية الضخمة بما يوفره من خدمات ومرافق متكاملة وكل عناصر الترفيه بما يضمن الاستقرار والحياة الآمنة لكل المقيمين، حيث يستطيع العميل الاستفادة بشكل كامل من كل جزء بالمشروع، والاستمتاع بالوقت على مدار الساعة.

ومن هنا جاء تعاوننا مع العديد من الكيانات المتخصصة فى تقديم خدمات تجارية وترفيهية ومطاعم من دبى وبيروت واليونان من أجل توفير أكبر قدر من المتعة والترفيه لعملائنا، وإلى جانب ذلك فنحن حريصين تمامًا على مع الإلتزام التام باستمرار العمليات الإنشائيه به وفقًا للجداول الزمنية المحددة له والتسليم بالمواعيد المتفق عليها مع العملاء”.

يتميز مشروع “KEEVA” بتصميم وطراز معمارى مختلف يجمع بين العراقة والمعاصرة، ويعتمد المشروع بشكل رئيسي على مفهوم معماري يطلق عليه “التصميمات المنسجمة مع البيئة”، يهتم بدمج عناصر الطبيعة المختلفة واستغلالها في كل تفاصيل التصميم المعماري للمشروع،

بما فى ذلك الاعتماد على الإضاءة الطبيعية من الشمس عبر تصميم واجهات زجاجية كبيرة للمباني، وزيادة المساحات الخضراء داخل المباني، مما ينعكس بالإيجاب على الحالة الصحية والنفسية لقاطني المشروع ويمنحهم الشعور بالراحة والإستقرار.

وأوضح المهندس عماد جورج، نائب المدير التنفيذي لشركة الأهلي صبور، أن “طرح المرحلة الثانية من مشروع KEEVA يأتي ضمن خطة محددة وضعتها الشركة لاستكمال المشروع بالمواعيد المحددة له، واستطعنا خلال الفترة الماضية الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى بالكامل بإجمالي مبيعات 1.5 مليار جنيه تقريبًا، تضم المرحلة الثانية 200 وحدة إلى جانب الجزء التجارى، ومتوقع مبيعات بمليار جنيه

وتم ضخ 600 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الحالي 2021، مع توفير جميع التيسيرات التى تمكّن فريق العمل بالمشروع من استكماله وفقًا لجداول الزمنية المحددة لها وبالمعايير التي تضمن تقديم منتج عالي الجودة يضاف لسجل شركة الأهلى صبور الحافل بالإنجازات على مدار سنوات طويلة”.

يقع مشروع “KEEVA” في واحد من أهم وأفضل الأماكن بمدينة 6 أكتوبر، فى موقع متميز فهو يطل على محور وطريق وصلة دهشور الجنوبية، ويبعد لمدة دقيقتين من محور 26 يوليو، ويتكون من 4 مراحل، بإجمالي عدد وحدات سكنية 1158 وحدة تتباين بين فيلات مستقلة وتوين وتاون هاوس على مساحات تبدأ من 195 إلى 360 مترًا مربعًا، وشقق سكنية تتراوح مساحاتها ما بين 120 و190 مترًا مربعًا بمبانٍ مكونة من الدور الأرضي، بالإضافة إلى 2 مكرر.

تم تخصيص 18% من مساحة المشروع للنسبة البنائية فى حين تشغل المساحات الخضراء والمفتوحة والحدائق والبحيرات الشاسعة وأماكن الترفيه والطرق 82% من المشروع. يتم تطوير”KEEVA” بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.

جدير بالذكر أن شركة الأهلى صبور تحرص على تقديم كل ما هو جديد فى مجال التطوير العقارى، فعلى مدار 26 عامًا تمكنت الشركة تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات من خلال تطوير العديد من المشروعات، بلغ عددها 62 مشروعًا عقاريًّا في مجالات الإسكان والمشروعات التجارية والسياحية والأندية الرياضية والإجتماعية، يسكنها أكثر من 38000 أسرة، بمساحة إجمالية تتخطى 12 مليون متر مربع، وتنتشر مشروعات شركة الأهلى صبور بالعديد من المناطق الجاذبة للاستثمار فى مصر.

ومن أهم مشروعاتها مشروع “KEEVA” بالسادس من اكتوبر ومشروع “ذا سيتي أوف أوديسيا” بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانيه ، و”ذا جرين سكوير” بالشراكة مع “دار المعالي” السعودية و”لافينير” ومشروع “آريا” بالشراكة مع شركة “منازل” الكويتية ومشروع Rare بمستقبل سيتي، ومشروع أمواج وجايا بالساحل الشمالى، كما تسعى الشركة بالمرحلة المقبلة فى التوسع بمنطقة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.