«الأهلي صبور» تتقدم للحصول على 29 فدانا في سوهاج الجديدة و«المجتمعات العمرانية» تدرس

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 29 فدان لصالح شركة الأهلي صبور بمدينة سوهاج الجديدة وفقا للتعديلات الجديدة لآلية التخصيص الفوري للأراضي بالمدن الجديدة.

وقال المهندس رجب سالمان رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، إن شركة الأهلي للتنمية العقارية تقدمت بطلب تخصيص للحصول علي قطعة أرض بمساحة 21 فدانا بمدينة سوهاج الجديدة لإنشاء كمبوند وقطعة بمساحة 8 أفدنة لتدشين نادي بمدخل طريق المطار بالمدينة.

وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مازالت تدرس الطلب، وبمجرد الإنتهاء من تسعير الأرض ستبدأ إجراءات التخصيص للشركة.

يذكر أن شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري وقعت اتفاقية شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتدشين مشروع “KEEVA” بمدينة السادس من أكتوبر ، بإجمالي استثمارات 5 مليار جنيه.



ومشروع” KEEVA” هو مشروع سكني، يقام علي مساحة 144فدان، ويضم 1138 وحدة سكنية ويتم تنفيذه علي عدة مراحل.



كما يضم وحدات سكنية متنوعة ما بين فيلات مستقلة علي مساحات تبدأ من 260 الي 360 متر مربع، وتاون هاوس بمساحات 225 الي 265 متر مربع ، وفاميلي ريزيدنس بمساحات تتراوح من 120 الي 190 متر مربع، وييتم تسليمه للحاجزين فى النصف الثاني من عام 2023.

وتتوزع ملكية المشروع بموجب عقد شراكة بين الأهلي صبور الذي يمتلك 59.5% ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 40.5% .

وتابع سالمان، رئيس جهاز مدينة سوهاج أن حجم الاستثمارات بالمدينة تجاوز 4.1 مليار جنيه، بواقع 2.5 مليار جنيه بقطاع المرافق، و1.1 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و430 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و32.5 مليون جنيه بقطاع الزراعة.