«الأهلي صبور» تبدأ تسليم 500 وحدة في GAIA بالساحل الشمالي

أعلنت شركة الأهلي صبور عن البدء في تسليم المرحلة الأولى من مراحل مشروع GAIA برأس الحكمة في الساحل الشمالي.

وبدأت الشركة تسليم 500 وحدة بتصميمات مختلفة ومتميزة بكامل خدماتها في منطقة تتمتع بكل مقاييس الطبيعة الساحرة.

وتقع GAIA في قلب الساحل الشمالي، في الكيلو 194 على طريق الإسكندرية مطروح، على بعد 57 كيلومترًا من أمواج، و10 دقائق من طريق فوكا بمساحة حوالي 284 فدانًا، وتوفر مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة والأنشطة الترفيهية العائلية التي تناسب الباحثين عن حياة الرفاهية.

وأكد المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور أن الشركة بدأت مرحلة جديدة من التسليمات في عدد من مشروعاتها ضمن خطة الشركة في تسليم 3000 وحدة في كل المشروعات خلال العام الحالي 2023 خاصة وأن العمل يتم على قدم وساق في المراحل الجديدة بكل المشروعات المطروحة .

وجار تسليم 500 وحدة في مشروع GAIA يستمتع أصحابها بصيف متميز هذا العام داخل المشروع، حيث بدأت الأهلي صبور تنفيذ استراتيجية جديدة تعتمد على فكر جديد في الإدارة والتسويق خلال المرحلة القادمة من أجل تقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركة.

وأضاف صبور أن مساحة GAIA البنائية تصل لحوالي 20% من مساحة الأرض الكلية التي تقدر بحوالي 284 فدان مقسمة على 3571 وحدة و الـ 80% الباقية من المساحة التي تصل إلي حوالي مليون متر مربع تقريبا تضم 44 حمام سباحة وبحيرات صناعية ولاند سكيب وخدمات خاصة بالمشروع بتكاليف إنشائية تصل لحوالي 8 مليارات جنيه.

حقق المشروع مبيعات تصل لحوالي 3.5 مليارات جنية هذا العام حتي بداية هذا الصيف من أجمالي مستهدف 4 مليارات جنية هذا العام، وهو ما يعكس ثقة العملاء في المشروع، وقد استطاعت الشركة وضع خبراتها الواسعة في تلبية احتياجات العملاء لتوفير منتجع سياحي عالمي استغلالًا لكل المقومات الطبيعية التي تتميز بها المنطقة.

كما يضم المشروع فندق Kynd 01 أحد فروع سلسلة فنادق Kynd وهي إحدى العلامات التجارية الجديدة التابعة لشركة الأهلي صبور ، وقريبا سيتم افتتاح فندق شيراتون في جايا بالإضافة الي وجود عيادات طبية وملاعب رياضية وكافيهات ومطاعم وبراندات عالمية، مثل مطعم Bar Du Port وهو أحد أشهر العلامات التجارية في دبي وبيروت وذلك لتطبيق مفهوم الاستمتاع بالرفاهية.

وتتنوع وحدات «GAIA» التي يصل عددها إلي 3571 وحدة ما بين فيلات بمساحات تبدأ من 262 متر مربع الي 284 متر مربع، وتوين هاوس بمساحات تبدأ من 175 متر مربع، ودوبليكس وشاليهات بمساحات من 122 متر مربع إلى 147 متر مربع، بتسهيلات متميزة وخطة سداد على 9 سنوات.

يذكر أن مشروع GAIA يعد واحدا من أجمل المنتجعات السياحية في منطقة الساحل الشمالي الذي يلبي مطالب عملاء الشركة الباحثين عن الهدوء والمتعة على أطول شاطئ حيث المياه الصافية والرمال ناصعة البياض والشمس المشرقة، والتي يستمتع بها المصطافين حالياً حيث تتمتع كل وحدات المشروع بإطلالة مباشرة علي المسطحات المائية ، و يستقبل المشروع الملاك والرواد والزوار هذه الأيام للاستمتاع بصيف مختلف وأجواء مليئة بالمرح والترفيه وخدمات متكاملة وشواطئ وأماكن الترفيه وحياة متكاملة لكل العملاء داخل المشروع .

وقام بعمل المخطط الرئيسي للمشروع شركة Taylor Chapman الإنجليزية الحائزة علي أكثر من 200 جائزة عالمية في التصميم المعماري الحديث وشركة RAY Design العالمية في عمل التصميمات الداخلية لـ GAIA أعطي للمشروع طابع متميز وتأكيد علي أن الشركة تحرص في كل مشروعاتها علي مصلحة العملاء على أن يكون العائد من الاستثمار بمشروعات «الأهلي صبور» جذابًا وفقًا لمحركات السوق.

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أهمها رؤية الشركة الناجحة في اختيار الأماكن المتميزة وقراءة المستقبل بجانب المصداقية والثقة التي تتمتع بهما المشروعات التي تطوِرها الشركة، وقد وضح ذلك جليا في GAIA، كما أن الشركة تسعي جاهدة لإطلاق المنطقة التجارية ” Rivette Ras El Hekma ” بجانب الانتهاء من استكمال تسليم ثلث المشروع لاستقبال الف أسرة الصيف القادم 2024 .

مشروع GAIA هو واحد من مشروعات الشركة الكثيرة، حيث قامت بتطوير العديد من المشروعات، بلغ عددها أكثر من 65 مشروعًا عقاريًا في مجالات الإسكان والمشروعات التجارية والسياحية والأندية الرياضية والاجتماعية بمساحة إجمالية تتخطى 12 مليون متر مربع.

يقطن فيها 40000 أسرة وتنتشر مشروعات شركة الأهلي صبور بالعديد من المناطق الجاذبة للاستثمار فى مصر، ومن أهم مشروعاتها، مشروع “ذا سيتي أوف أوديسيا” بالشراكة مع شركة المستقبل، و”ذا جرين سكوير” بالشراكة مع “دار المعالي” السعودية و”لافنير” ومشروع “آريا” بالشراكة مع شركة “منازل” الكويتية بمدينة المستقبل، ومشروع أمواج بالساحل الشمالي، ومشروع “KEEVA” بالسادس من أكتوبر، وتسعى الشركة في المرحلة القادمة فى دراسة فرص استثمارية جديدة في العديد من المناطق.