الأهلي صبور ..اسم صنعه تاريخ والشراكات الاستراتيجية سلاح التغلب على التحديات وتحقيق الإنجازات

نجحت شركة الأهلي صبور في التغلب علي التحديات الكثيرة الموجودة في السوق العقاري وذلك من خلال ترسيخ فكرة الشراكة الاستراتيجية في مشروعاتها مع مجموعة متميزة من الشركات الكبرى خاصة وأن السوق العقاري يعيش حالة متسارعة من التطورات والمنافسة الكبيرة بين الشركات، وهو ما دفع الشركة للتفكير خارج الصندوق معتمدين علي العديد من الرؤي المختلفة للوصول إلي ما تصبو إليه الشركة من الدخول في شراكات استراتيجية مع شركاء نجاح لديهم رؤية جديدة لتقدم قيمة مضافة كبيرة لمشروعاتها لتحافظ بها علي الريادة والتميز، بما يتناسب مع التطورات التي تحدث بالسوق العقاري المحلي والإقليمي والعالمي ولتسريع وتيرة العمل والإنجاز.

بدء الإنشاءات في المرحلة الأولي من Keeva على مساحة 177 فدان بتكلفة انشائية تقدر بـ 3.3 مليار جنية

وهو ما حدث في مشروع The City of Odyssia بمستقبل سيتي والشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، وشركة وذا مارك كوميونتيز، ومشروع Keeva والشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومشروع GAIA في رأس الحكمة والشراكة مع شركة دار جلوبال، وللحفاظ علي مصداقية الشركة أمام عملائها استهدفت الشركة ضخ 2.5 مليار جنية في الإنشاءات خلال العام الجاري مستهدفة حجم مبيعات يبلغ 8 مليارات جنية بعد أن تم تسليم 1520 وحدة في العام الماضي والبدء في تسليم 3000 وحدة سكنية خلال العام الجاري في كافة مشروعات الشركة.

Grande أحدث شركات الأهلي صبور لتقديم حلول وخدمات التشطيبات علي أحدث المستويات لضمان أعلي جودة

وعلى الجانب الأخر أعلنت الأهلي صبور عن إطلاق وتدشين شركة Grande أحدث الشركات التابعة لها لتقديم حلول وخدمات التشطيبات والفرش علي أحدث المستويات وتقديم أفضل الخدمات وتسليم الوحدات علي المفتاح تيسيرا علي العملاء من خلال فريق مدرب وبأسعار تناسب أمكانيات العملاء مع إمكانية التقسيط بضمان الأهلي صبور مدعومة بتشطيبات وتصميمات حصرية متميزة وتقديم حلول معمارية حديثة واستشارات جيدة مع الالتزام بكافة المواعيد.

GAIA ايقونة الجمال برأس الحكمة علي مساحة 284 فدانا وبتكلفة استثمارية تقدر بـ 6.16 مليارات جنية

وحول ما حققته الشركة خلال الفترة الماضية من نجاحات متتالية وانجازات أكد المهندس أحمد صبور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور أن أحد أهم مرتكزات القوة في شركة الأهلي صبور هي اختيار المواقع المتميزة لبدأ تطويرها ليكون لشركتنا السبق وهو ما حدث في مستقبل سيتي وكنا أول شركة تذهب لهذه المدينة الواعدة بمشروعين هما L’Avenir و Green Square ثم مشروع The City of Odyssia وكذلك في Amwaj بسيدي عبد الرحمن و GAIAفي رأس الحكمة ومن قبلهم خليج نبق بشرم الشيخ وغيرها من الأماكن. وهو ما نعتبره مسئولية كبيرة تقع على عاتق الشركة تجاه أكثر من 40000 ألف أسرة في أكثر من 63 مشروع من مشروعات الشركة المحتفلة خلال أكثر من 28 عاما من الخبرات المتراكمة.

واستكمل المهندس أحمد صبور أن مشروع Keeva غرب القاهرة وهو أيقونة مشروعات الأهلي صبور، بدأت العمليات الإنشائية للمرحلة الأولي من قبل شركة الحاذق للإنشاءات، والتي تم ترسية الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة عليها وتم ضخ 900 مليون جنية من أجل الانتهاء من الأعمال الإنشائية لهذه المرحلة في أسرع وقت، كي يتم البدء في تسليمها بداية من الربع الأخير من عام 2023 والمشروع يقام علي 177 فدان بتكلفة إنشائية 3.3 مليارات جنية مستهدفين مبيعات تعاقدية تصل لحوالي 7.6 مليار جنية بإجمالي عدد وحدات 1207 وحدة سكنية، وكذلك منطقة تجارية وترفيهية وفندق سياحي لأول مرة بالمنطقة، كما نجحت الشركة فى التعاون مع العديد من العلامات التجارية والترفيهية التي ستقدم خدماتها بالمشروع . كما طرحت الشركة مرحلة جديدة ELVIS Villas في مشروع Keeva وذلك لراغبي المتعة والاستمتاع بالخدمات المتكاملة وهي عبارة عن فيلات مصممه تصميمات علي أحدث مستوي وتضم براندات عالمية وكلب هاوس

وأضاف أن مشروع Keeva يوفر نماذج مغايرة للمشروعات السكنية الضخمة التي تعكس رؤية الشركة فى تقديم منتج عقاری تتوافر بها كافة عناصر الاستقرار ويتكامل بها المكون السكنى مع المكونات التجارية والخدمية والترفيهية، مما يجعل من المشروع تحفة حضارية ويتميز KEEVA تصميم وطراز معماری مختلف يجمع بين العراقة والمعاصرة، وتتنوع مساحات الوحدات (الشقق تبدأ من 120م2 حتي 195م 2 الفيلات المنفصلة وتوين و تاون هاوس من 195 م2 حتي 360 م2). ويعد مشروع “KEEVA من أفضل المشروعات العقارية التي ستحدث طفرة واضحة بالسوق العقاري المصري منذ انطلاقه، حيث أنه من بين أول وأهم المشروعات الاستراتيجية التي تستند إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مصر، فى إطار الشراكة الفاعلة بين شركتنا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نبرهن بهذه الشراكة جدارتنا وقدرتنا على تقديم منتجات عقارية راقية فائقة.

وأكد المهندس أحمد صبور أن شركة الأهلي صبور أعلنت عن طرح (JASMINE) أحدث مراحل مشروع GAIA برأس الحكمة في الساحل الشمالي، بتصميمات مختلفة ومتميزة تجمع ما بين الانماط العصرية والعربية والطراز الانيق تطل علي أحلي بحر في الساحل، والتي تتميز بجمال وسحر الطبيعة في منطقة ذات طبيعة تعكس مفهوم الجمال الإغريقي، وذلك بعد النجاحات المتتالية للمراحل السابقة.

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ومشروع GAIA تقام على مساحة 284 فدان عبارة عن 3502 وحدة منها بتكلفة انشائية تصل إلى حوالي 6.16 مليارات جنية لتحقيق أجمالي مبيعات مستهدفة تصل لحوالي 11.5 مليار جنية، مصممة بواسطة شركة CHAPMAN TAYLOR أحد أكبر مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم، ويحتوي على 35 حمام سباحة والوحدات جميعها مصممه لتطل أما علي البحر أو البحيرات الصناعية. وتقع GAIA في قلب الساحل الشمالي، في الكيلو 194 على طريق الإسكندرية مطروح برأس الحكمة، على بعد 57 كيلومترًا من أمواج، و10 دقائق من طريق فوكا في أكثر المناطق استراتيجية. تمتد على مساحة 550 مترًا من المياه الصافية بمساحة وتوفر مجموعة واسعة من المساكن والأنشطة التي تناسب الباحثين عن الجمال الحقيقي، وستبدأ تسليمات المرحلة الأولي بداية من العام 2022 وحتى صيف 2023.

وحول مشروع The City of Odyssia أعرب المهندس أحمد صبور عن تفاؤله الكبير بهذا المشروع مؤكدا أنه أيقونة مستقبل سيتي ويقام بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية علي مساحة 528 فدان بتكلفة استثمارية تبلغ 30 مليار جنية تم تخطيط المشروع ليضم 7 كومباوند، تم طرح ( ألير و وود ووكس ، والثاني ذا ريدج والثالث رير)، وتم تخصيص 100 فدان لإقامة منطقة خضراء تضــم العديــد مــن المنتزهــات والحدائق، كما تم توقيع عقد شراكة مع كل من شركة “ريبورتاج” بمساحة 111 فدان وشركة “ذا مارك” بمساحة 251 فدان.

وعن شركة Grande أحدث شركات الأهلي صبور أكد المهندس أحمد صبور أنها شركة تشطيبات هدفها تقديم خدمات متميزة للعملاء ورفع اعباء التشطيب عن كاهل العملاء ، ولضمان تقديم خدمات علي أحدث مستوي بما يناسب أذواق كل العملاء وتسليم الوحدات على المفتاح مع الالتزام بالمواعيد والأسعار المحددة وقمنا بعمل برنامج سداد متميز للعملاء يصل لـ 9 سنوات بدون مقدم.

وتسعى الأهلي صبور من خلال مشروع The City of Odyssia إلى تقديم نموذج جديد وفريد للمدن العصرية المتكاملة التي تحتوي على كافة متطلبات العملاء بما يضمن لهم أعلى درجات الرفاهية والراحة لتصبح بمثابة صرح حضاري وحالة فريدة تتناغم بها جميع عناصر الراحة النفسية، من خلال تصميمات رائعة بمواصفات ومعايير عالمية، حيث وضعت الشركة بالمشروع خبرات كبيرة لتوفر” Life Style “مميز للمقيمين به. ويتميز المشروع بوجود مساحات خضراء تضم العديد من المتنزهات بجانب بوليفار على مساحة كيلو متر تقريبا ومركز ترفيهي متكامل بجانب وجود مدارس دولية وممشي تجاري عالمي يضم كل المطاعم والماركات العالمية وميديا سيتي بها كل انواع الترفيه العالمية فهي طفرة سكنية سياحية لأول مره في مستقبل سيتي.