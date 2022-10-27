«الأهلي صبور»: إقبال كبير على شراء العقارات قبل تعديل الأسعار

قال عماد جورج الرئيس التنفيذي لتطوير الأصول بشركة الأهلي صبور، أن قرار تحرير سعر الصرف، ورفع الفائدة في البنوك 200 نقطة سينعكس علي أسعار مدخلات البناء، سواء المنتجات الكهربائية، أو الحديد والأسمنت وغيرها من مواد تشطيبات البناء بالكامل، والتي تدخل في الإنشاءات سواء كان جزء من تكوينها مستوردة أو مستوردة بالكامل، وهو ما ينعكس علي إجمالي التكلفة بالمشروع.

وتوقع أن يؤثر علي السوق بالكامل وسيؤدي ألي زيادة مرتقبة في الأسعار، منها العقارات، وتابع «جورج» أن الزيادة المتوقعة ستتراوح ما بين 10 إلي 15% خلال الفترة المقبلة في السوق العقارية.

وأضاف: بدأنا فى دراسة القرارات التى صدرت، وليس معني هذا أننا سنتوقف عن البيع، هذه ليس سياستنا البيعية، مشيرا إلى أن الشركة لها تاريخ عريق في السوق العقارية، وتحافظ دائما علي التزاماتها تجاه عملائها الذين وثقوا فيها.

وأفاد أنه لابد من دراسة أي متغيرات في السوق حفاظا علي جودة المنتج النهائي الذي تقدمة للعميل.

وقال إنه من المتوقع زيادة الأسعار بالشركة خلال العشر أيام المقبلة بعد دراسة المتغيرات ومراقبة السوق جيدا ووضع السعر المتوازن مع هذه المتغيرات المتوقعة، حتي لا نتعرض لأي خسائر مالية علي المدي القريب أو البعيد.

أما بالنسبة للمبيعات خلال الأيام المقبلة، توقع ارتفاع نسبة المبيعات خلال الأسبوعين المقبلين من العملاء للاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة الجديدة المتوقعة.