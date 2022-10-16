الأهلي صاحب أكبر قيمة تسويقية للأندية.. وزيزو في صدارة لاعبي الدوري المصري

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022-2023، وذلك بعد أن أجرت رابطة الأندية قرعة المسابقة، وكشفت عن المنافسات المرتقبة، استعدادًا للإعلان النهائي عن موعد المباريات التي تنطلق في 18 أكتوبر المقبل.

موسم الانتقالات الصيفية شهد إبرام العديد من الصفقات من جانب أندية الدوري الممتاز، والتي أثرت بشكل أو بآخر على القيمة التسويقية لجميع الفرق المشاركة بالمسابقة، حيث وصلت القيمة التسويقية لجميع أندية الدوري مجتمعة نحو 157.35 مليون يورو

في المقابل، ظل النادي الأهلي في الصدارة وبفارق كبير يصل إلى 112 مليون جنيه عن أقرب منافسيه وهو الزمالك، ويليهم في الترتيب بيراميدز، بينما تذيل الترتيب كل من أندية أسوان، حرس الحدود والداخلية

وجاءت القيم التسويقية لبعض أندية الدوري الممتاز بحسب ما ذكره موقع “ترانسفير ماركت” كالتالي:

الأهلي 28.53 مليون يورو

الزمالك 22.83 مليون يورو

بيراميدز 17.23 مليون يورو

فيـوتشر 11.28 مليون يورو

المصري 9.18 مليون يورو

وجاءت أخر 3 أندية مصرية في الترتيب كالتالي:

أسوان 2.70 مليون يورو

حرس الحدود 1.85 مليون يورو

الداخلية 1.73 مليون يورو

وفي سياق متصل، يأتي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في صدارة اللاعبين الأعلى من حيث القيمة التسويقية في مسابقة الدوري المصري، بحسب ما أظهره موقع “ترانسفير ماركت”

وتفوق زيزو، هداف مسابقة الدوري الممتاز لعام 2021-2022 على أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، من الناحية التسويقية قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، إذ تصل قيمة جناح القلعة البيضاء لنحو 4 مليون يورو، بينما يأتي لاعب وسط الأهلي ديانج في المرتبة الثانية بقيمة 3.5 مليون يورو.

وجاءت الترتيب العام كالتالي:

أحمد سيد زيزو – الزمالك – 4 مليون يورو

أليو ديانج – الأهلي – 3.5 مليون يورو

محمد الشناوي – الأهلي – 3 مليون يورو

رمضان صبحي – بيراميدز – 2.80 مليون يورو

بيرسي تاو – الأهلي – 2 مليون يورو

محمود حمدي الونش – الزمالك – 2 مليون يورو

إمام عاشور – الزمالك – 2 مليون يورو

محمد مجدي أفشة – الأهلي – 2 مليون يورو

محمد شريف – الأهلي – 2 مليون يورو

مصطفى فتحي – بيراميدز – 1.5 مليون يورو