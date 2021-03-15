الأهلي : حضرنا إلى الكونغو من أجل الفوز على فيتا كلوب

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن مواجهة الفريق المرتقبة غدًا الثلاثاء، أمام فيتا كلوب، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وقال سيد عبدالحفيظ، خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «حضرنا هنا من أجل تحقيق…

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن مواجهة الفريق المرتقبة غدًا الثلاثاء، أمام فيتا كلوب، في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبدالحفيظ، خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: «حضرنا هنا من أجل تحقيق الفوز فقط، لدينا كل الثقة في جميع لاعبي الفريق، للتعامل مع المواقف الصعبة».

وتابع: «الأمور مُستقرة في بعثة الأهلي، والكل يجتهد ويبذل أقصى ما لديه؛ من أجل تحقيق الفوز على فيتا كلوب الكونغولي على أرضه، والعودة إلى القاهرة بنقاط المباراة».

وأضاف: «نريد استكمال رحلة الدفاع عن اللقب الإفريقي، لذلك لا طريق لدينا سوى تحقيق الفوز والعودة بنقاط اللقاء».