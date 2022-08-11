قال البنك الأهلي في بيان الخميس إن «الأهلي بيزنيس» يخدم 44 ألف عميل بقيمة 24 مليار جنيه.

وأوضح أنه حقق نمو ملحوظ في منتج البنك الأهلي المصري تحت مسمى الأهلي بيزنس والذي سبق للبنك اطلاقه بهدف تمويل المشروعات الصغيرة التي لا تتعدي مبيعاتها 20 مليون جنيه، وذلك لخدمة شريحة كبيرة ومستهدفة من العملاء وتوفير كافة سبل الدعم والتيسير في الإجراءات لضمها للمنظومة المصرفية.

هشام عكاشه: البنك يتبنى استراتيجية طموحة

وفي هذا الصدد، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بأن البنك يتبنى استراتيجية طموحة تهدف إلى تهيئة مناخ داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل.

و تعتبر تلك المشروعات عاملا رئيسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التمويل المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل، بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وهو ما يأتي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي حال توافر شروط الاستفادة منها أو أي من برامج التمويل الميسر المتاحة لدى البنك،، وفق رئيس مجلس الإدارة.

وأشار إلى أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة لهذه المشروعات حيث يتم إتاحة التمويل بإجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع واقعها وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة مراكز الائتمان وفروع البنك المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفا أن البنك لديه رؤية شاملة متنوعة المحاور تركز على تطوير المنتجات التي يقدمها البنك لعملائه.

ولفت إلى فتح قنوات تسويقية جديدة، بما سينعكس علي زيادة قاعدة العملاء المستهدفين، ودعم البرامج التمويلية مع إمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي وتعظيم الربحية وذلك من خلال آليات أساسية، تشمل تقسيم عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى شرائح، بما يتماشى مع المتغيرات السائدة بالسوق.

يحيي أبو الفتوح: البنك ملتزم باستكمال مسيرته الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وأكد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك ملتزم باستكمال مسيرته الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عبر طرح برامج ونماذج متخصصة و مبتكرة تخدم القطاعات الاقتصادية الاربعة .

ومنها علي سبيل المثال برنامج تمويل مصانع الملابس الجاهزة بالقطاع الصناعي لتمويل تكاليف دورة راس المال العامل من المواد الخام والمصروفات اللازمة للإنتاج والآلات والمعدات اللازمة للإنتاج، برنامج تمويل تحديث منظومة الري وتطبيقات الطاقة الشمسة بالقطاع الزراعي لتمويل عناصر التكاليف الاستثمارية لإنشاء نظام شبكات الري بالرش والتنقيط للأراضي الجديدة والمستصلحة، برنامج تمويل الأجهزة الطبية بالقطاع الخدمي لتمويل قيمة المعدات والأجهزة الطبية للعيادات والمراكز الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

وبرنامج تمويل محلات الخضروات والفاكهة والاسماك بالقطاع التجاري لتمويل دورة رأس المال العامل وكذا عناصر التكاليف الاستثمارية لتجار الخضر والفاكهة والأسماك. وتقديم الخدمات مصرفية مالية وغير مالية داعمة لنموها المستدام وتيسير الاقتراض وتمويل الاستثمارات، لما لها من دور في سد احتياجات السوق المحلي.

لتحقيق النمو وزيادة المعروض من المنتجات في السوق المحلية وتعميق التصنيع وتحديث سلاسل القيمة، وخلق مزيد من فرص العمل.

وأضاف أن منتج الأهلي بيزنس يستهدف تلبية متطلبات كافة القطاعات الاقتصادية (الصناعية-الزراعية – الخدمية – التجارية) وذلك في إطار مشروع برامج تمويل مشروعات الشمول المالي Ahly Business هذا بخلاف البرامج الأخرى المزمع طرحها في إطار الشراكات والبروتوكولات التي سيتم ابرامها خلال عام 2022 والتي تلبى احتياجات كافة شرائح عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري ان منتج الأهلي بيزنس يخدم العديد من شرائح العملاء، حيث يتيح تمويلات بحد أقصى 2 مليون جنيه دون اشتراط قوائم مالية وبحد اقصى 3 مليون جنيه في حالة توافر قوائم مالية.

وذلك عن طريق تنميط برامج للإقراض لتناسب نماذج الاعمال الشائعة لتلك الشريحة والانتقال بها بأسلوب منهجي الي نظم تقييم آليه، فضلاً عن التوجه الي رقمنه الإجراءات لكافة البرامج التمويلية الموجهة لهذه الشريحة المستهدفة لمواكبة مستحدثات السوق المصرفي المصري مما يساعد على تسريع الإجراءات وتقليص فترة اتخاذ القرار الائتماني.

وأكد أنه تم الانتهاء من تصميم نحو 32 برنامج ائتماني ضمن المشروع وتم منح تسهيلات في إطار تلك البرامج بقيمة 23,3 مليار جم لما يقرب من 44 ألف عميل.