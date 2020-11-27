الأهلي بطل إفريقيا على حساب الزمالك .. أغلى بطولة في تاريخ الأحمر

انتزع النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا الأغلى في التاريخ كونه جاء على حسام الغريم التقليدي التاريخي نادي الزمالك .

وانتهت المباراة بنتيجة 1/2 لصالح الأهلي.

وافتتح عمرو السولية أول أهداف اللقاء مبكرا برأسية في شباك الزمالك في الدقيقة 5.

وتعادل شيكابالا للأبيض بهدف رائع في الدقيقة 30 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 85 سجل مجدي قفشة هدف الفوز الذي كتب للأحمر أغلى بطولاته.

تشكيل الأهلي

لعب الأهلي النهائي تحت قيادة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسي موسيماني.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع علي معلول وأيمن أشرف و ياسر إبراهيم ومحمد هاني.

وفي الوسط الدفاعي جاء حمدي فتحي وعمرو السولية، أما الوسط الهجومي: فضم جونيور أجايي ومحمد مجدي “أفشة” وحسين الشحات.

وقاد هجوم الأهلي مروان محسن.

تشكيل الزمالك

اختار جايمي باتشكو المدرب البرتغالي لنادي الزمالك تشكيل قوي لمواجهة الأهلي.

التشكيل شهد تواجد محمد أبو جبل في حراسة المرمى، وفي الدفاع إسلام جابر ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد عيد.

وفي الوسط جاء طارق حامد وفرجاني ساسي، أمامهما أشرف بنشرقي وشيكابالا وأحمد سيد “زيزو”.

وفاد هجوم الزمالك مصطفى محمد.

مشوار الأهلي البطل

ووصل الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تغلب في 11 أغسطس 2019 بنتيجة 4-صفر على مضيفه اطلع برة من جنوب السودان بأهداف علي معلول وثنائية وليد أزارو وأحمد الشيخ.

وفي 23 أغسطس آب 2019، فاز 9-صفر على ضيفه اطلع برة بعد ثلاثية حسين الشحات وثنائية صلاح محسن وثنائية حمدي فتحي وهدف من أحمد فتحي وهدف عكسي.

وفي دور 32 في 14 سبتمبر 2019، فاز الأهلي 2-صفر على مضيفه كانو سبور من غينيا الاستوائية بهدفي صلاح محسن ووليد سليمان.

, في 28 سبتمبر و 2019، فاز 4-صفر على ضيفه كانو سبور بأهداف أليو ديانج وجونيور أجايي وحسين الشحات وصلاح محسن.

دور المجموعات

وفي دور المجموعات، خسر الأهلي في 29 نوفمبر 2019، 1-صفر أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي، وهي هزيمته الوحيدة حتى بلوغ النهائي.

وفي 6 ديسمبر 2019، فاز 2-1 على ضيفه الهلال السوداني بهدفي حسين الشحات ورمضان صبحي.

وفي 28 ديسمبر الأول 2019، فاز 2-صفر على ضيفه بلاتينوم من زيمبابوي بهدفي وليد سليمان.

وفي 11 يناير 2020، تعادل 1-1 مع مضيفه بلاتينوم بهدف من مروان محسن.

وفي 26 يناير فاز 1-صفر على ضيفه النجم الساحلي بهدف جونيور أجايي.

وفي 1 فبراير تعادل 1-1 مع مضيفه الهلال بهدف محمد مجدي (قفشة).

واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف النجم الساحلي برصيد 11 نقطة من 6 مباريات.

دور الثمانية

وفي 29 فبراير فاز الأهلي 2-صفر على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدفي علي معلول.

وفي 7 مارس تعادل 1-1 مع مضيفه صن داونز بهدف عكسي عقب ركلة حرة نفذها معلول.

قبل النهائي

وفي قبل النهائي بتاريخ 17 أكتوبر فاز الأهلي 2-صفر على مضيفه الوداد البيضاوي المغربي بهدفي محمد مجدي (قفشة) وعلي معلول.

وفي 23 أكتوبر فاز 3-صفر على ضيفه الوداد بأهداف مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم.