الأهلي المصري يوقف طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد 17%

ويطرح شهادة بلاتينية ذات عائد متغير المال- خاص قرر البنك الأهلى المصرى التوقف عن طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 17% الذي يصرف كل 3 شهور، ومدتها 12 شهرًا، اعتبارًا من نهاية عمل اليوم الخميس 12/4/2018 مع استمرار تمتع…

ويطرح شهادة بلاتينية ذات عائد متغير



المال- خاص

قرر البنك الأهلى المصرى التوقف عن طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي 17% الذي يصرف كل 3 شهور، ومدتها 12 شهرًا، اعتبارًا من نهاية عمل اليوم الخميس 12/4/2018 مع استمرار تمتع أصحاب الشهادة بمزاياها حتى استحقاق شهاداتهم.

يأتي هذا القرار في ظل انخفاض سعرَى الإيداع والخصم لدى البنك المركزي المصري، وكذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسي اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية.

كما أعلن البنك عن طرح منتج ادخارى جديد بعائد متغير اعتبارًا من الأحد 15/4/2018 لتلبية احتياجات عملائه، حيث تصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بمدة ثلاث سنوات، ويصرف عائدها كل 3 شهور ويتغير دوريًّا، حيث يحتسب بواقع ربع في الماة أعلى من سعر إيداع البنك المركزي المصري، ومن ثم يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتبارًا من الأحد 15/4/2018 هو17% سنويًّا، ويتغير العائد دوريًّا خلال مدة الشهادة وفقًا ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزى المصرى.