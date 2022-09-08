الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع سي بي سي مصر للتطوير الصناعي CPC    

أعلن البنك الأهلي المصري عن بروتوكول تعاون مع شركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي يهدف الى توفير التمويل اللازم للوحدات المجهزة بالمناطق الصناعية وتوفير الخدمات المصرفية والتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

صرح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البروتوكول يأتي لتأكيد تنفيذ استراتيجية البنك في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومبادرات البنك المركزي المصري، مع التزام البنك باستكمال مسيرته الداعمة لتلك المشروعات التي تعد عاملا رئيسيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف التمويل المستدام بما يضمن سرعة تنفيذ هذه المشروعات واتاحة كافة التيسيرات لها لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد القومي، إضافة الى توفير مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات.

وأضاف أبوالفتوح أن البروتوكول يستهدف أيضا تنفيذ سياسة الدولة الهادفة لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات بذلك القطاع الحيوي وكذا إقامة مجمعات صناعية متكاملة تخدم مختلف المجالات الصناعية.

وأكد طارق حسن رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن البروتوكول يسعى إلى توفير التمويل المطلوب لشراء مقرات بنسبة تمويل تصل إلى 75% من القيمة المحددة للوحدة المباعة التي ستستخدم كورش ومصانع صغيرة ومتوسطة، وكذا تمويل التكاليف الاستثمارية للمشروع وتمويل دورة رأس المال العامل.

مشيرا إلى أن سعر العائد طبقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حال توافر شروط الاستفادة منها فيما يتعلق بالمستثمر طالب التمويل أو وفقاً لأي من برامج التمويل الميسرة المتاحة لدى البنك مع مراعاة الغرض من التمويل لتحقيق أفضل عائد من تلك المشروعات.