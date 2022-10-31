"الأهلي المصري" يمنح تسهيلات بقيمة 1.66 مليار دولار لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

صرح هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنك لدعم التمويل الأخضر والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى أكثر من 1.66 مليار دولار أمريكي.

وأضاف عكاشة، في بيان، أن البنك الأهلي المصري أصدر تقرير الاستدامة الثاني “Global Reporting Initiative GRI” الذي يستند إلى المعايير العالمية الجديدة التي ستكون ملزمة لكافة المؤسسات ابتداءا من يناير 2023، بما يعكس أهمية قياس الأداء المصرفي من خلال تناوله أهم إنجازات البنك ومبادراته، واستنادا لاستراتيجية البنك في هذا المجال، متضمنًا عدة محاور أساسية تسعى إلى تفعيل الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون، النمو الشامل، التحول الرقمي، والاقتصاد الشامل، لضم كافة فئات المجتمع وفقا للمعايير العالمية.

وأشار إلى أن عدد عملاء البنك الأهلي المصري وصل إلى ما يزيد عن 18 مليون عميل، في ضوء أن النمو الشامل لا يتحقق فقط على الصعيد المالي وإنما يمتد ليشمل ابتكار خدمات مصرفية متطورة وتمكين العنصر البشرى وتفعيل أكثر للحوكمة وفقا لمعايير محددة.

وأصدر البنك الأهلي المصري لأول مرة بالقطاع المصرفي ثلاثة تقارير تفصيلية تدعم التمويل المستدام، استنادا إلى المحاور الأساسية للاستدامة البيئية، والاقتصادية، والمجتمعية، والتي تتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهي GRI sustainability report، تقرير البصمة البيئية وتقرير الأثر المجتمعي.