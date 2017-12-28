الأهلي المصري يفتتح فرع المنتزه بالإسكندرية بعد تطويره

المال- خاص

افتتح محيي عبد الباري رئيس منطقة فروع الاسكندرية بالبنك الأهلي المصري فرع البنك بالمنتزه بمحافظة الاسكندرية والذي تم اعادته لمقره الأصلي بعد انتهاء اعمال التطوير والتحديث.





وعقب الافتتاح صرح عبد الباري بان الفرع تم تجهيزه وتأثيثه بالشكل الذي يليق بمكانة أكبر البنوك المصرية والذي يتم على احدث الطرز المتبعة في القطاع المصرفي ، مضيفا أن التطوير يتمثل في تحديث وتجديد المباني والاثاث في صالات العملاء والمكاتب الخلفية ويمتد ايضا إلى إتاحة تسهيلات جديدة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة تتمثل في شباك خدمة عملاء قريب من مدخل الفرع وبارتفاع مناسب لهم تيسيرا عليهم وللتخفيف من أية معاناة قد تواجههم طوال فترة تواجدهم بالبنك ، وانه تم تخصيص منطقة لخدمة كبار العملاءPlatinum لتوفير الوقت الذي يقضيه العميل في البنك لإنجاز اعماله ، كما يضم الفرع نخبة من افضل الكوادر في القطاع المصرفي والتي يتم تدريبها على احدث اساليب العمل المصرفي بشكل مستمر.

واضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس الإدارة بان تم مد الفرع بأحدث وسائل الاتصال والتجهيزات التقنية والمراقبة الفعالة المتبعة في كبري المؤسسات العالمية وذلك في اطار حرص اداره البنك المستمرة علي تطبيق احدث التقنيات التي تتوافق مع المقاييس الدولية والتي تتيح خدمه افضل واسرع واكثر امانا لعملاء البنك بمختلف الفروع .وأشار يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري الى أنه تم الانتهاء من تجديد واستحداث عدد 229 فرع منهم 21 فرع تم تغيير مقراتهم بمقرات جديدة و160 فرعا تم تطويرها واجراء توسعة لها اضافة الى 27 فرعا الكترونيا بمختلف المحافظات وذلك من اجمالي فروع البنك البالغ عددها حتى الان 419 فرعا.