«الأهلي المصري» يحتفظ بشهادة توافقه مع متطلبات معيار الأيزو 27001 لنظم إدارة من المعلومات

استطاع البنك الأهلي المصري للعام السابع على التوالي تجديد وزيادة نطاق توافقه مع متطلبات معيار ISO 27001:2013 لنظم إدارة أمن المعلومات بحصوله على الشهادة المعتمدة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI وذلك لفترة تجديد ثلاث سنوات اعتبارا من 2022 وحتى 2025، والتي تعد من الشهادات المهمة التي تمنحها هذه المؤسسة المشهود لها دولياً بالمصداقية، والتي تلعب دورا مهما في وضع المواصفات العالمية المعترف بها في هذا المجال.

وكان البنك الأهلي المصري قد حصل على هذه الشهادة الدولية كأول بنك بمصر وشمال أفريقيا عام 2016، والتي تشمل نطاق جميع الأنظمة والتطبيقات الرئيسية والإجراءات وفرق العمل بمراكز البيانات التابعة للبنك ومركز الاتصال وكذلك جميع فروع البنك الإلكترونية والمتنقلة.

أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بهذه الشهادة الدولية والتي تؤكد حرص البنك على تأمين بيانات وتعاملات العملاء الإلكترونية بالتزامن مع التوسع في تنفيذ استراتيجية البنك في تحديث وتطوير خدماته الرقمية واستمراره في توفير تجربة بنكية رقمية حديثة وآمنة لكافة العملاء.

وبما يعكس حجم الإنجاز الذي تحقق في ظل تبنى إدارة البنك منظومة عمل متكاملة، وكذا الفهم الجيد والتحديد الكامل والدقيق لطبيعة المخاطر المتعلقة بأنشطة وأعمال البنك بمشاركة وتضافر جهود جميع الإدارات والقطاعات المعنية بالبنك الذي دائما.

كما يحرص على تزويد العناصر البشرية والكفاءات ذات المهارات الفنية والمهنية العالية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وهو ما يعد تأكيدا على قدرة البنك على مواصلة فعاليته وكفاءته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامي في خدمة وحماية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي والمصرفي مع الحفاظ على أموال المودعين وتعظيم العائد على رأس المال المستثمر.

وأضافت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري مؤكدة اهتمام إدارة البنك العليا بتطبيق إطار شامل لضوابط حوكمة وتأمين التكنولوجيا مما يسمح بتحقيق التوافق مع مختلف المعايير الدولية،

وأشار الى أن البنك جدد أيضا مؤخراً حصوله على شهادة الأيزو 22301 لنظم استمرارية إدارة الأعمال كما جدد حصوله على شهادة PCI DSS لتأمين بطاقات الدفع.

ومن جانبها أكدت عبير خضر رئيس قطاع الأمن السيبرانى بالبنك الأهلي المصري حرص وتعاون فرق العمل المختلفة داخل البنك على الالتزام بكافة ضوابط تأمين المعلومات ومنظومة التحسن المستمر، لتطوير أساليب حماية بيانات وتعاملات العملاء وأوضحت أن توافق البنك مع هذا المعيار الدولي، والذي يتطلب التأكد من فاعلية وكفاءة تطبيق الضوابط،

وذلك من خلال عملية تقييم شاملة لتلك الضوابط من قبل هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSI سنويا، حيث تعد هذه الهيئة إحدى كبري المؤسسات المعتمدة لمنح الشهادات من قبل هيئة الاعتماد البريطانية UKA.