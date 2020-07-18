«الأهلي المصري» يتقدم بعرض لـ «راية القابضة» للاستحواذ على حصة بـ«أمان هولدينج»

علمت “المال” من مصادر مطلعة أن البنك الأهلي المصري تقدم بعرض شراء لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية للاستحواذ على حصة أقلية بشركتها التابعة “أمان هولدينج” للخدمات المالية .

يُذكر أن “المال” كشفت في شهر فبراير الماضي، أن البنك الأهلي المصري من ضمن الكيانات المهتمة بشراء حصة أقلية فى الشركة، كما كانت “المال” قد كشفت فى 20 يناير الماضى عن تقدم جهات محلية بعروض للاستحواذ على حصة من أمان ، ما أكدته «راية القابضة» فى بيان مرسل للبورصة يفيد تلقيها نحو 12 عرضا ثم ارتفعت لـ 24 عرض اهتمام .

وأضافت المصادر لـ “المال” أن عرض البنك الأهلي المصري سيستهدف حصة تتراوح بين 20 – 25 % من أسهم “أمان هولدينج”، على أن يتم تحديد الحصة النهائية عقب الإنتهاء من الفحص النافي للجهالة.

وأوضحت أن مجلس إدارة شركة راية القابضة سيجتمع لمناقشة العرض المقدم من البنك الأهلي المصري، وتحديد الإجراءات الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة وتقييم قيمة الصفقة .

و أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، خلال الربع الأول من 2020، ارتفاع خسائرها بنسبة 162%، اذ حققت خسائر بلغت 68.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2020، مقابل خسائر بلغت 26.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019 .

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 2.36 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 1.99 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتدير راية القابضة محفظة استثمارات متنوعة عبر 10 شركات تابعة ، وتعمل فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات، والاتصالات ، والمبانى الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكترونى.

وتأسست الشركة عام 1990 ، وأدرجت فى البورصة المصرية منذ 2005، وتضم11 ألف موظف، ولها فروع فى مصر والسعودية والإمارات وبولندا ونيجيريا وتنزانيا.

وكانت عملية إعادة هيكلة داخلية لشركات أمان أجريت مؤخرا، تضمنت نقل ملكية 3 منها هى «الخدمات المالية، والدفع الإلكترونى، وتمويل المشروعات متناهية الصغر» تحت كيان «أمان هولدنج».