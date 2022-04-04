«الأهلي المصري» يتعاون مع شركة جيديا لتقديم أحدث خدمات الدفع الإلكتروني

تعاقد البنك الأهلي المصري مع شركة “جيديا” للتقنية المالية وحلول الدفع الإلكتروني لتقديم أحدث خدمات الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعها من خلال نقاط البيع وعبر التجارة الإلكترونية، وكذلك من خلال تطبيق الدفع عبر الهاتف المحمول (Tap on Phone)،

وقال البنك في بيان له إنه تم الاتفاق على إتاحة أحدث خدمات السداد بكل أنواع البطاقات البنكية، إضافة إلى قبول الدفع عبر رمز الاستجابة السريع “QR Code”، وذلك بعد أن حصلت “جيديا” على رخصة البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنك الاهلي المصري .

ولتقديم منتجات الدفع الإلكتروني في مصر، وبموجب هذا التعاون، ستقوم شركة “جيديا” بتوفير خدمات قبول المدفوعات الإلكترونية المتكاملة للتجار ومختلف أنواع الشركات، وفقًا لما تمتلكه جيديا من خبرات كبيرة في مجال خدمات الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، “إن حصول البنك على تلك الرخصة يأتي في اطار سعي البنك الدائم لتطوير خدمات السداد الالكتروني ضمن استراتيجيته للتوسع في الخدمات والمنتجات الرقمية، وهو ما يتم بالتنسيق مع البنك المركزي للحد من تداول النقود والذي أصبح ضرورة قصوى في الفترات الأخيرة مواكبة لخطط الدولة في التحول الرقمي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع المالي وتعزيز المعاملات المالية غير النقدية والتوسع في العمليات الرقمية، وكذا دعم مبادرات البنك المركزي للسداد الإلكتروني من خلال وسائل وقنوات الدفع الالكتروني المختلفة، واستقطاب فئات جديدة من العملاء المرتقبين لمنظومة القطاع المصرفي تدعيما لمبدأ الشمول المالي”.

وأضاف عبد الله العثمان، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جيديا :”انه مع توجه الاقتصاد المصري للاعتماد على حلول المدفوعات غير النقدية بصورة متزايدة، ستقدم شراكتنا مع البنك الاهلي المصري زخمًا إضافيًا لرحلة التحول الرقمي في البلاد.

ونحن في جيديا ملتزمون بتقديم حلول مدفوعات مبتكرة في سوق دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تزويد التجار في المنطقة بتجربة دفع رقمي أكثر أمانًا وكفاءة.

ونتطلع لتقديم خدمة قبول المدفوعات عبر الهاتف من خلال شراكتنا مع بنك الاهلي المصري، وكلنا ثقة بأنها ستمكّن التجار المصريين من تقديم طبقة إضافية من الراحة والأمان لعملائهم، ومن الارتقاء بتجربتهم بشكل عام”.

وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الرخصة ستتيح للبنك نشر 50 ألف نقطة بيع إلكتروني جديدة ليرتفع بذلك رصيد نقاط البيع التابعة للبنك إلى ما يجاوز 400 ألف ماكينة موزعة في كافة أنحاء الجمهورية وفقا ودراسة احتياجات العملاء، بحيث تمكنهم من التعامل الالكتروني في سداد قيم مشترياتهم وتلبية احتياجاتهم .

واشار إلى أن تلك الاساليب المتطورة في السداد تستند إلى بنية تكنولوجية قوية يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر وباستثمارات ضخمة لتستوعب هذا التطور وتضيف معدلات أفضل لتقديم الخدمة المصرفية.

وأعرب أحمد نادر المدير العام لشركة جيديا للتكنولوجيا عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه من أهم البنوك العاملة في مصر ولديه أكبر قاعدة من العملاء على مستوى جمهورية مصر العربية وحصة سوقية تتجاوز 34% من القطاع المصرفي المصري، وإحدى البنوك الرائدة في مجال نقاط البيع والدفع الإلكتروني.

وأشار إلى أن تلك الشراكة سوف تعزز من خطة شركة جيديا بمصر للمساهمة في التحول الرقمي تماشياً مع مبادرات البنك المركزي في هذا الشأن، خاصة مع الاستفادة من الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتميزة التي يمتلكها البنك الأهلي المصري.

وأضاف محمد جميل رئيس المبيعات والقنوات البديلة بالبنك الأهلي المصري “انه وفقا للتعاون مع شركة جيديا، سيتم إتاحة السداد الالكتروني عبر الهاتف المحمول (Tap on Phone)، بالإضافة إلي إتاحة توسيع التغطية الجغرافية لنقاط البيع الإلكتروني للبنك بحيث تشمل المزيد من فئات العملاء وهو ما يتم وفقا والدارسات التي تقوم بها فرق العمل المختصة بالبنك، والتي تتم سعيا لتوسيع قاعدة المستفيدين”.

أكد أحمد مجدي رئيس القطاع التجاري لشركة جيديا للتكنولوجيا أن الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري تعتبر الخطوة الأولى لتعزيز التعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري.

ويأتي ذلك تمهيداً لإطلاق العديد من خدمات الدفع الإلكتروني استثمارا لما تمتلكه شركة جيديا من تكنولوجيا فائقة وخدمات فريدة من نوعها، حيث تعد “جيديا” الشركة الرائدة لخدمات الدفع الإلكتروني في الشرق الأوسط.