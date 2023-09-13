«الأهلي المصري» وقع عقد تمويل بقيمة 200 مليون جنيه مع هيئة تمويل المشروعات خلال 2022

أعلن عن توقيع عقد تمويل بقيمة 200 مليون جنيه مع هيئة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال 2022، لدعم مشروعات المرأة المصرية، حسبما جاء في تقرير مبادىء الصيرفة لعام 2022 والذي تم نشره اليوم.

وتم تمويل المشروعات التي تقودها النساء مع الأخذ في الاعتبار كافة الالتزامات البيئية.

وأطلق البنك الأهلي المصري نحو 55 منتجًا وبرنامجًا بيئيًا لدعم التمويل المستدام، كما يتولى تسهيل التمويل المستدام للعديد من الشركات في قطاعات متنوعة في جميع أنحاء الجمهورية، وتغطي أنشطته التمويلية المستدامة الجوانب الاجتماعية والبيئية من خلال تسهيل المنح لتمويل مشاريع مكافحة التلوث.

ويعمل البنك الأهلي، بحسب القرير، على تزويد المنشآت الصناعية بمعدات كفاءة الطاقة ومياه الصرف الصحي، أنظمة المعالجة، من بين تدابير أخرى للحد من التلوث.

ويعمل البنك على تمويل قطاعي التعليم والرعاية الصحية في كافة المجالات في مختلف محافظات الجمهورية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

يلقي التقرير الضوء على جهود البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، والتزامه بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، فضلًا عن توجيه هذه الجهود لتعزيز الآثار الإيجابية والتخفيف من حدة أي تداعيات سلبية ممكنة قد ترتبط بمحفظة البنك.