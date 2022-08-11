«الأهلي المتحد» يُقدم 8% «كاش باك» على شهادة «بريميوم» الثلاثية

أعلن الأهلي المتحد – مصر، عن تقديم 8% “كاش باك” للعملاء تصرف لمرة واحدة عند شراء شهادات بريميوم Premium الادخارية.

في هذا السياق، قال أسامة السيد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بالأهلي المتحد مصر، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البنك التوسعية الهادفة إلى تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها ابتكارًا وتميزًا، بما يتناسب مع توجهات العملاء وثقتهم في البنك المصرف كمؤسسة قادرة على تقديم أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعاتهم.

وأوضح أن العميل يستطيع الحصول على نسبة الكاش باك من إجمالي مدخراته التي يتم استثمارها في شهادة بريميوم Premium، تضاف فورًا لحسابه عند إصدار شهادة ادخار جديدة أو عند تجديد شهادة قائمة، ومن دون حد أقصى لقيمة الشهادة، مشيرًا إلى أن “بريميوم” هي شهادة ثلاثية، يتم إصدارها لمدة 3 سنوات بفائدة سنوية قدرها 10%، ويصرف العائد شهريًا.

أضاف أن البنك يعمل على توفير أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، حيث أطلق البنك مؤخرًا خدمة “الحساب المصرفي الإلكتروني e-Account”، والتي تتيح للعميل تسجيل فتح الحسابات المصرفية عن طريق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني، والحصول على رقم الحساب فور إتمام الخطوات. ولإتمام عملية فتح الحساب وتفعيله لابد من قيام العميل بزيارة الفرع والتوقيع على المستندات الخاصة بفتح الحساب، ليكون من أوائل البنوك في السوق المصرية التي تتيح هذا النوع من الخدمات.

أشار إلى أن الخدمة توفر مزايا متعددة للعملاء تتنوع بين السهولة في فتح الحساب بدون أية رسوم، والحصول على رقم الحساب فور إتمام الخطوات، والتحكم الآمن وتفقد الأرصدة في أي وقت ومن أي مكان، وعند تفعيل الحساب يتم إضافة 100 من نقاط اللؤلؤ كهدية ترحيبية.

وفي سياق متصل؛ أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية أن البنك أتاح إمكانية فتح حسابات مصرفية للشباب بدون مصاريف إدارية مدى الحياة، وذلك بمناسبة فعاليات يوم الشباب العالمي.

وأكد أن البنك يتميز بكونه يقدم إعفاءًا من المصروفات المذكورة مدى الحياة، لأصحاب الحسابات الجديدة – من الشباب – التي يتم فتحها خلال مبادرات الشمول المالي المقررة من البنك المركزي المصري.

أشار إلى أن مبادرة البنك متاحة للشباب من سن 16 عامًا، بكافة فروعه المنتشرة في محافظات الجمهورية، بدون حد أدنى للإيداع أو رسوم إضافية، حيث يتم فتح الحسابات ببطاقة الرقم القومي فقط، وذلك وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري الذي يستهدف استقطاب كل فئات المجتمع للتعاملات البنكية.

وأوضح أن البنك المركزي قاد عملية نشر الشمول المالي بين المجتمع المصري عبر توجيه البنوك بتنويع منتجاتها وخدماتها المصرفية لتتناسب مع مختلف فئات المجتمع، وكذلك توسع البنوك في الخدمات المصرفية الإلكترونية، واستحداث كل ما هو جديد بالقنوات الرقمية التفاعلية بين البنوك والمواطنين، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي لتزيد عن 50% بين المواطنين البالغ أعمارهم أكثر من 16 عامًا.

أضاف أن البنك الأهلي المتحد – مصر يستهدف دائمًا دعم خطط البنك المركزي الرامية إلى تعزيز الشمول المالي في المجتمع المصري، ومساندة الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030.