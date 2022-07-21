«الأهلي المتحد» يُطلق خدمة فتح الحساب المصرفي عن طريق المحمول والموقع الإلكتروني

أطلق البنك الأهلي المتحد – مصر، خدمة جديدة تحت مسمى “الحساب المصرفي الإلكتروني – e-Account”، والتي تتيح فتح الحسابات المصرفية جزئيًا بطريقة إلكترونية للعملاء عن طريق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للبنك والحصول على رقم الحساب فور إتمام الخطوات، ليكون من أوائل البنوك في السوق المصرية التي تتيح هذا النوع من الخدمات.

يأتي ذلك في إطار جهود البنك الهادفة إلى توفير أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة، حيث تساهم الخدمة الجديدة في الارتقاء بالتجربة المصرفية المُقدمة للعملاء بطريقة أسرع وأكثر أمانًا، وتقليص عدد زيارات العملاء للفروع إلى مرة واحدة خلال 14 يومًا للتوقيع على كافة المستندات للتفعيل، تماشيًا مع تعليمات البنك المركزي المصري.

ويوفر “الحساب المصرفي الإلكتروني” خدمة إلكترونية مبتكرة، تمكن العملاء من فتح الحساب من اي مكان يتواجدون فيه، وإدخال البيانات المطلوبة في خطوات بسيطة وسهلة، في بضع دقائق، .

من خلال تحميل التطبيق عبر جوجل أو أبل ستور أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، التوجه للفرع الذي اختاره العميل أثناء فتح الحساب من الموبايل لاتمام الإجراءات بصورة مبسطة، مع التطبيق الكامل لجميع الإجراءات الرقابية والمتطلبات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتتيح خدمة الحساب المصرفي الإلكتروني مزايا متعددة للعملاء تتنوع بين السهولة في فتح الحساب عن طريق الهاتف أو الموقع الإلكتروني بدون أي رسوم والحصول على رقم الحساب فور إتمام الخطوات، والتحكم الآمن وتفقد الأرصدة في أي مكان وأي وقت، بالإضافة إلى التمتع ببرنامج المكافآت.

وإصدار مجاني للبطاقة مسبقة الدفع والمحفظة الإلكترونية، والتسجيل التلقائي في خدمات كشف الحساب الإلكتروني والرسائل القصيرة، مع إمكانية الحصول على خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي دون رسوم.

قال أسامة السيد رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المتحد – مصر: “نسعى دائمًا لأن نكون في مقدمة البنوك التي تطبق أحدث ما توصل إليه القطاع المصرفي للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدمة إلى عملائنا، لذا أطلقنا الحساب المصرفي الإلكتروني بمزاياه المتعددة للتوافق مع متطلبات عملاء البنك الحاليين والمرتقبين”.

وأضاف أن البنك الأهلي المتحد – مصر يساهم في عملية الشمول المالي والتحول الرقمي في الدولة عبر توفير الخدمات المصرفية بشكل إلكتروني بما يعزز من ثقافة الشمول المالي ويدعم خطط الدولة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن البنك يعمل وفقًا لاستراتيجية توسعية تستهدف مواصلة طرح منتجات وخدمات وحلول رقمية مبتكرة تتيح الراحة للعملاء، وتتسم بالأمان في تنفيذ العمليات المصرفية، بما يوفر تجربة مصرفية متميزة.