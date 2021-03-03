« الأهلي المتحد» يقدم مجموعة ابتكارات من خلال حساب جديد يغطي عدة بلدان في المنطقة

يسهل الإجراءات لعملاء البنك في البحرين الذين يتطلعون للتملك العقاري في مصر

قام البنك الأهلي المتحد، إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المالية والمصرفية، بالكشف عن حساب مصرفي جديد باسم “حسابي العالمي” ويعمل الحساب الجديد على توحيد التجربة المقدمة لعملاء البنك في عدة بلدان من المنطقة، بدءاً بمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية.

ويسمح “حسابي العالمي” للعملاء البنك الأهلى المتحد بفتح حساب لدى البنك أثناء تواجدهم في المملكة و العكس، والتمتع بالحصول على أي من منتجات وخدمات البنك في كلا البلدين.

كما يقدم لهم الدعم من خلال فريق من موظفين مخصصين لخدمتهم، وذلك من أجل توفير مستوى شخصي من الخدمة.

وسيوفر الحساب الجديد مجموعة من التجارب المصرفية المميزة لعملائه، بدءاً من التحويلات المجانية بين حسابات “حسابي العالمي”، وعدم وجود حد أدنى لرصيد الاستفادة من تسهيلات السحب على المكشوف.

بالإضافة إلى الخدمات البنكية الإلكترونية.، فضلاً عن إدارة الفواتير في مصر من خلال المحفظة الإلكترونية (e-wallet) للعملاء المصريين.

كما يتمكن عملاء البنك في البحرين الذين يتطلعون للتملك العقاري في مصر، من الحصول على معدلات فائدة تنافسية، فسيحصلون الآن على تسهيلات وحلول عقارية خلال اقامتهم في البحرين.

قال سوڤرات سايغال، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة – الخدمات المصرفية للأفراد: “قمنا بتوظيف إمكاناتنا الواسعة في المنطقة من أجل خدمة عملائنا وتقديم المزيد من الراحة والسهولة لهم، سواءً كانوا من الأفراد أو الشركات”.

تم تصميم “حسابي العالمي” ليقدم لهم تجربة سلسة خلال تنقلاتهم في أنحاء المنطقة، وليكون منصة موحدة تبسط إدارة شؤونهم المالية. على مدى عدة عقود، قامت شبكتنا بتطوير مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الرائدة في مختلف الأسواق، ولم نجد طريقة أفضل لخدمة عملائنا من أن نقدم لهم كافة هذه المزايا والخيارات في بنك واحد.

ويسعى البنك الأهلي المتحد باستمرار ليكون البنك المفضل للعملاء الباحثين عن خدمات مصرفية متطورة تقدم على شكل حلول في غاية البساطة”.

جدير بالذكر أن البنك يمتلك شبكة من الفروع في كل من البحرين والكويت ومصر وعُمان والعراق وليبيا والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عمليات في المملكة المتحدة.