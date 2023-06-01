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«الأهلي المتحد» يطرح شهادة «Premium» الثلاثية الجديدة بعائد سنوي 20%

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يتم صرفه شهرياً

«الأهلي المتحد» يطرح شهادة «Premium» الثلاثية الجديدة بعائد سنوي 20%
شروق محمود

شروق محمود

3:33 م, الخميس, 1 يونيو 23

طرح

البنك الأهلي المتحد
شهادة “AUB” الثلاثية الجديدة بعائد سنوي 20% يتم صرفه شهريا، مشيرا إلى أنها خاصة بعملاء “Premium”.

جريدة المال
البنك الأهلي المتحد

وأوضح البنك أن الحد الدنى للإصدار الأولي لكل عميل هو 500 ألف جنيه، كما يمكن الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

وأشار البنك الأهلي المتحد إلى أنه يسمح بالاسترداد في أي وقت بعد 6 أشهر، والشهادات متاحة للأفراد فقط، ويتمتع العملاء المميزون ببطاقة سحب آلي وائتمان بلاتينية مجانية.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماعه الماضي 18 مايو، عند 18.25% على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.
وافتتح المركزي عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير 2022.

وتتخذ لجنة السياسة النقدية قرارتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزى المصرى.

شروق محمود

شروق محمود

3:33 م, الخميس, 1 يونيو 23