«الأهلي المتحد» يطرح شهادة «Premium» الثلاثية الجديدة بعائد سنوي 20%

طرح

البنك الأهلي المتحد

شهادة “AUB” الثلاثية الجديدة بعائد سنوي 20% يتم صرفه شهريا، مشيرا إلى أنها خاصة بعملاء “Premium”.

وأوضح البنك أن الحد الدنى للإصدار الأولي لكل عميل هو 500 ألف جنيه، كما يمكن الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

وأشار البنك الأهلي المتحد إلى أنه يسمح بالاسترداد في أي وقت بعد 6 أشهر، والشهادات متاحة للأفراد فقط، ويتمتع العملاء المميزون ببطاقة سحب آلي وائتمان بلاتينية مجانية.

وكان البنك المركزي قرر تثبيت أسعار الفائدة، في اجتماعه الماضي 18 مايو، عند 18.25% على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.

وافتتح المركزي عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير 2022.

وتتخذ لجنة السياسة النقدية قرارتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي يعدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزى المصرى.