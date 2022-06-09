«الأهلي المتحد» يحقق صافي أرباح 425 مليون جنيه خلال الربع الأول 

أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله بارتفاع صافي أرباحه نهاية مارس 2022 بنسبة 40.3%، محققًا 425 مليون جنيه، مقارنة بـ303 ملايين جنيه في مارس 2021.

كما ارتفع العائد المحقق على حقوق الملكية ليسجل 18.3%، مقابل نحو 14.6% خلال الفترة المقارنة.

وعلى مستوى النشاط التشغيلي حقق البنك نمواً ملحوظاً في صافي العوائد والعمولات تعكس تطور أنشطته الرئيسية مع زيادة في صافي الدخل من الأنشطة التشغيلية بنسبة 13% ليصل إلى 657 مليون جنيه مصري.

كما شملت النتائج المتميزة المحققة خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاع إجمالي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية قبل احتساب المخصصات بنحو 11.5% لتسجل 44 مليار جنيه في نهاية مارس 2022 مقابل 39 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2021، وساهم في هذا النمو ارتفاع كل من محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات والمؤسسات الكبرى بنسبة 9.6% خلال نفس الفترة لتسجل 32.6 مليار جنيه محفظة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 15.9% مسجلةً 8.99 مليار جنيه، مع استمرار البنك فى الحفاظ على نسب مرتفعة لكفاية رأس المال والسيولة تدعم خطط البنك للنمو وتتماشى مع التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

كما ارتفعت محفظة ودائع عملاء البنك بنسبة 4.3% خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2022 لتسجل 55.8 مليار جنيه مقابل 53.5 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وسجلت إجمالى أصول البنك نمواً بنحو 11.8% مسجلةً 72 مليار جنيه مقابل 64.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، وارتفعت إجمالي حقوق الملكية لتسجل 9.3 مليار جنيه فى 31 مارس 2022.

ومن جانبها قالت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلى المتحد – مصر: “حقق البنك نتائج ملموسة خلال الربع الأول والتي تعد نتيجة لإستراتيجية البنك الثابتة في دعم خطط الدولة للنمو الإقتصادى ورؤيتها المستقبلية والتي خلقت فرص واعدة في السوق المصري تجعله من أكثر الأسواق التنافسية في المنطقة.

واستمر البنك في لعب دوره الرائد في تقديم الحلول التمويلية والاستشارية لعملائنا من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مما مكنهم من تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية كمشروعات البنية التحتية والمشروعات السكنية و السياحية مع التركيز على دعم الشركات الصناعية لزيادة قدرتهم الانتاجية و التصدير.

كما طور البنك من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد مع تنفيذ خطة لفتح فروع جديدة فى القاهرة والدلتا ومنطقة القناة والصعيد خلال العام الحالي والمقبل.

وأضافت أن البنك يظل ملتزماً وحريصاً على تنفيذ خطته الإستراتيجية للتحول الرقمي لتقديم أحدث الخدمات الرقمية لعملائنا من الشركات والأفراد بما يحقق سهولة تنفيذ الأعمال والكفاءة التشغيلية. وقد قام البنك بتطوير نظام B2B والذي يشمل العديد من الخدمات الإلكترونية للشركات بما يتناسب مع أحدث النظم العالمية ، كما تم تقديم خدمات ووسائل جديدة لعملاء التجزئة المصرفية بناء على احتياجاتهم الحالية والمتوقعة.

وأكدت هالة صـادق أن البنك يلعب دورا رئيسيا في عملية الشمول المالى والتكنولوجيا المالية وهو ما ظهر فى نشاطات البنك حيث وقع البنك مؤخراً اتفاقية تعاون مع شركة “Raye7” ، العاملة في مجال التقنية، لرعاية الدورات التدريبية الخاصة بمبادرة “أنت”، بهدف تعزيز عملية التحول الرقمي في المجتمع المصري، وكذلك دعم دور المرأة المصرية في ريادة الأعمال بمجال البرمجيات. كما نظم البنك حملات ترويجية وتعليمية في العديد من المحافظات لتوعية الشباب بالخدمات المصرفية والحلول الرقمية.