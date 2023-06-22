«الأهلي المتحد» يتيح لعملائه التحويل حتى مليون جنيه لأي حساب

أتاح البنك الأهلي المتحد – مصر لعملائه التحويل حتى مليون جنيه لأي حساب؛ وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك.

حقق البنك نموًا بصافي الأرباح المجمعة خلال عام 2022 نسبته 73.6%، ليقفز البنك بأرباحه المجمعة إلى 2.04 مليار جنيه للعام المالي 2022، مقابل 1.18 مليار جنيه لعام 2021.



أصول البنك الأهلي المتحد

وارتفع إجمالي أصول

خدمات مصرفية

بنسبة 33% لتسجل 85.7 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022، مقابل 64.5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021، كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 16.2% لتسجل 10.7 مليار جنيه بنهاية عام 2022، مقابل 9.2 مليارًا بنهاية عام 2021 مما يعكس مستويات مرتفعة من السيولة ورأس المال.

أطلق البنك خلال عام 2022 عددًا من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء بمختلف شرائحها، والتي يأتي في مقدمتها خدمة “الحساب المصرفي الإلكتروني – E-Account”، والتي تتيح الحصول على رقم الحساب فور إتمام الخطوات و تفعيل الحساب في الفرع.

وانضم البنك إلى منظومة عمل (InstaPay)، والتي تتيح للعميل الوصول المباشر إلى حساباته البنكية وتحويل الأموال لحظيًا علي مدار اليوم و طوال أيام الأسبوع 24/7 من خلال الهاتف المحمول.