الأهلي الكويتي يخفض الفائدة على الشهادة المتغيرة إلى 18%

سهير محمد: أجرى البنك الأهلى الكويتى خفض على أسعار الفائدة للشهادة الثلاثية ذا العائد المتغير بواقع 1% لتسجل 18% كل 3 شهور مقابل 19% و17.75% شهرى مقابل 18.75%. وجاء ذلك استجابة لقرار البنك المركزى خلال لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75%

سهير محمد:

أجرى البنك الأهلى الكويتى خفض على أسعار الفائدة للشهادة الثلاثية ذا العائد المتغير بواقع 1% لتسجل 18% كل 3 شهور مقابل 19% و17.75% شهرى مقابل 18.75%.

وجاء ذلك استجابة لقرار البنك المركزى خلال لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، إلى 17.75% على الإيداع، و18.75% على الإقراض.

وانضم البنك الأهلى الكويتى إلى قائمة البنوك التى خفضت الفائدة والتى تضم مصر والأهلى والقاهرة المصرف المتحد وقناة السويس العقارى والبنك المصرى لتنمية الصادارت بعد قرار البنك المركزى.

وكان البنك الاهلى الكويتى قد خفض الفائدة على حساب التوفير ذو العائد المتغير منذ أيام من 15.5% إلى 14.5%.

