«الأهلي المتحد» يحقق صافي أرباح بقيمة 587 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022

كشفت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد- مصر، عن تحقيق طفرة في نتائج الأعمال، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، وهو ما يدل على الأداء القوي للبنك ونجاح إستراتيجيته التوسعية التي يتبعها في السوق المصرية.

أظهرت المؤشرات المالية تحقيق قفزة في صافي الأرباح لتنمو بنسبة 56% لتسجل نحو 916 مليون جنيه لفترة ستة الأشهر المنتهية فى 30 يونيو 2022، مقابل 587 مليون جنيه لنفس الفترة من العام السابق،

كما ارتفع العائد المحقق على حقوق الملكية ليسجل 19.5%، مقابل 14% خلال الفترة المقارنة.

كما ارتفع في إجمالي الأصول خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 22.2% لتسجل 78.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 64.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021،

كما ارتفعت حقوق الملكية بنحو 5.4% لتسجل 9.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 9.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأسهم البنك في تعزيز ونشر فكر الشمول المالي عبر إطلاق عدد من المنتجات التمويلية والادخارية المتنوعة التي أدت إلى نمو قاعدة العملاء في البنك،

وزادت من حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (قبل احتساب المخصصات) بنسبة 22.3% لتحقق 48.3 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2022، مقابل 39.5 مليار جنيه كما في ديسمبر 2021،

فيما نمَت محفظة ودائع عملاء البنك بنحو 14% مسجلةً 61 مليار جنيه كما فى 30 يونيو 2022، مقابل 53.5 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2021.

قالت هالة صــادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة للبنك الأهلي المتحد- مصر، إن تحقيق نتائج أعمال قوية خلال النصف الأول من العام الحالي، يعكس نجاح إستراتيجية البنك التوسعية التي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية للدولة المصرية،

مشيرةً إلى أن الطفرة في نتائج أعمال البنك تحققت نتيجة نمو الإيرادات التشغيلية في ظل تنوع الخدمات والمنتجات المصرفية المُقدمة للعملاء، وهو ما ظهر جليًّا في نمو حجم محفظتي القروض والودائع.

وأوضحت أن البنك الأهلي المتحد- مصر يستهدف أن يظل داعمًا رئيسيًّا لخطط الدولة التنموية، وكذلك لعب دوره الرائد في تقديم الحلول التمويلية والاستشارية للعملاء من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاعات الاقتصادية المختلفة لتمكينها من تنفيذ العديد من المشروعات الإستراتيجية،

بالإضافة إلى تنفيذ البنك خطة طموحة لفتح فروع جديدة في القاهرة والدلتا ومنطقة القناة والصعيد خلال العامين الحالي والمقبل.

وأكدت أن البنك يحرص دائمًا على الاستمرار في خططه التوسعية بالسوق المصرية عبر طرح المزيد من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتواكب مع أحدث ما توصلت إليه الحلول التكنولوجية، لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، وكذلك تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية.

جدير بالذكر أن مجموعة البنك الأهلي المتحدة حصلت من وكالة “فيتش” على تصنيف ائتماني لقدرة السداد طويل الأجل عند “BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتصنيف معدل الجدوى عند “bb” وذلك في يوليو 2022،

كما قامت وكالة “إس آند بي جلوبال” في الشهر نفسه بتعديل النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية، بالإضافة إلى تأكيد التصنيف الائتماني للبنك عند “BBB/A-2” لقدرة السداد طويل الأجل وقصير الأجل، وهو ما يؤكد قوة الملاءة المالية للمجموعة.

وقد حققت مجموعة البنك الأهلي المتحد أرباحًا صافية عائدة لمساهمي المجموعة- بعد استثناء حصص الأقلية- بلغت 340.9 مليون دولار أمريكي للنصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 14.2% مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من العام السابق، والتي بلغت 298.6 مليون دولار أمريكي مدعومة بالزيادة في صافي دخل الفوائد، إضافة إلى زيادة في دخل المتاجرة والاستثمار ومصادر الدخل الأخرى.