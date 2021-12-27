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«الأهلي الكويتي» يتعاون مع اللجنة البارالمبية المصرية لدعم اللاعبين الناشئين وأبطال المنتخب

من ذوي الهمم
فاطمة إمام 2:50 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21 2:50 م, الأثنين, 27 ديسمبر 21

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توّج البنك الأهلي الكويتي – مصر نهاية العام 2021 بإطلاق مبادرة تهدف إلى تمكين ودعم الأفراد من ذوي الهمم ، ويأتي إطلاق هذه المبادرة دعماً لحملة البنك المركزي المصري الرامية إلى تحقيق الشمول المالي للأفراد من أصحاب الهمم والتي حملت شعار: “تقديراً واحتفالاً بذوي الهمم”، كما أنها تتزامن مع اليوم العالمي لهم خلال الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر  2021.

 وقام البنك الأهلي الكويتي – مصر بتقديم مجموعة مختارة من المنتجات والخدمات المصرفية المصممة بعناية وتتضمن مميزات تحفيزية كفتح حسابات بدون مصاريف، بالإضافة إلى إصدار مجاني لبطاقة الخصم المباشر ووثيقة تأمين مجانية ضد الحوادث الشخصية.

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وتجدر الإشارة إلى أن فريق الخدمات المصرفية للأفراد كان قد زار المقرات الرئيسية لللجنة البارالمبية المصرية في 15 ديسمبر 2021 وعقد ندوة توعوية وتعريفية لتسليط الضوء على العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المتوفرة في البنك.

واختتم البنك ندوته بتوزيع شهادات تقدير على 32 من اللاعبين الناشئين، إلى جانب تقديم جوائز تشجيعية لدعمهم في رحلتهم على طريق الاحتراف الرياضي، فضلاً عن تزويد المشاركين من الرياضيين الموهوبين بمتطلبات التدريب الضرورية لتعزيز فرصهم في التمثيل الدولي.  

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وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع استراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري والتي تستهدف الوصول إلى الفئات من غير المتعاملين مع البنوك وتحفيزهم على التوجه نحو التعامل المصرفي.

وذلك من خلال تمكينهم وتزويدهم بالإمكانات والفرص المتكافئة. كما يحرص البنك المركزي المصري على دعم جهود التنمية المجتمعية في مختلف المجالات من خلال مبادراته المستمرة التي تستهدف تمكين المرأة والأطفال وذويالهمم والشباب الذين يشكلون القوة الدافعة للنمو الاقتصاي في الدولة.

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ويشكل الشمول المالي مطلباً أساسياً للتحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على التعاملات النقدية، كما أنه من أحد الأولويات الرئيسية للبنك المركزي المصري.

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بقلم فاطمة إمام

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